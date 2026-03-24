Detienen a “Hombre Araña” en Chile: tenía orden de captura y antecedentes penales / VIDEO

Un hombre disfrazado del popular superhéroe Spider-Man fue detenido en calles de Valparaíso, Chile, luego de que autoridades confirmaran que tenía una orden de captura vigente y antecedentes penales.

El sujeto, de 28 años, fue arrestado durante un control preventivo realizado por elementos de seguridad en la vía pública.

Un hombre disfrazado de “Hombre Araña” fue detenido en calles de Valparaíso tras un control policial. / X

¿Por qué detuvieron al “Hombre Araña”?

De acuerdo con información de Carabineros de Chile, la detención ocurrió mientras el hombre realizaba actividades caracterizado como “Hombre Araña” en espacios públicos.

Durante un control de identidad, los agentes verificaron sus datos y detectaron que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de amenazas condicionales, emitida por un juzgado local.

Tras confirmar la información, el sujeto fue detenido en el lugar y puesto a disposición de un tribunal para determinar su situación legal.

Autoridades confirmaron que el sujeto tenía una orden de captura vigente al momento de su detención. / X

Antecedentes del detenido

Además de la orden vigente, autoridades señalaron que el hombre contaba con diversos antecedentes policiales.

Entre ellos se encuentran delitos como homicidio frustrado, amenazas simples, riñas y desórdenes públicos, lo que agravó su situación ante la justicia.

El sujeto fue arrestado mientras realizaba actividades en la vía pública. / X

El individuo se ganaba la vida personificando al personaje en la calle, interactuando con peatones y turistas, lo que hacía pasar desapercibida su situación legal hasta el momento de su detención.