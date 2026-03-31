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Nuevos emojis en iPhone 2026: cuáles son, significado y cómo usarlos

Apple apuesta por una comunicación más visual con cada actualización./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:10 - 31 marzo 2026
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Apple lanza nuevos emojis con iOS 26.4; te explicamos cuáles son y qué significan las nuevas figuras

Apple amplió su catálogo de emojis con la llegada de iOS 26.4, una actualización que incorpora nuevas formas de expresión para los usuarios de iPhone. Estas figuras forman parte de los estándares aprobados por Unicode y reflejan la evolución del lenguaje digital.

Con esta nueva versión, los usuarios podrán acceder a una colección renovada de emojis que combinan elementos creativos, expresivos y simbólicos, pensados para enriquecer la comunicación en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La cara distorsionada se usa para expresar sorpresa extrema o shock./ Pixabay

¿Cuáles son los nuevos emojis que llegan a iPhone?

La actualización incluye ocho nuevos emojis que abarcan distintas temáticas. Uno de ellos es la bailarina de ballet, que cuenta con variantes de tono de piel y representa una expresión artística ligada a la danza.

También se incorpora una cara distorsionada, diseñada con rasgos exagerados para transmitir sorpresa extrema, desconcierto o una reacción fuera de lo común.

Otro de los nuevos elementos es una criatura peluda, inspirada en el mito del “Pie Grande”, que puede utilizarse en conversaciones relacionadas con misterio o situaciones curiosas.

Apple lanzó ocho nuevos emojis con la actualización iOS 26.4./ Captura de pantalla

Además, se suma una orca, que simboliza fuerza, naturaleza y conexión con el entorno marino.

¿Qué significan los nuevos emojis de iOS 26.4?

Entre los diseños más llamativos se encuentra la nube de pelea, inspirada en los cómics, que representa discusiones, caos o situaciones fuera de control, generalmente en tono humorístico.

También aparece el cofre del tesoro, asociado con logros, recompensas o secretos guardados.

Otro de los nuevos emojis es el deslizamiento de tierra, que puede utilizarse tanto de forma literal para describir fenómenos naturales como de manera figurada para expresar saturación emocional o eventos que se desbordan.

Finalmente, el trombón se integra como una opción para quienes disfrutan de la música, aunque también se utiliza en contextos humorísticos, especialmente para acompañar bromas.

La bailarina de ballet representa una expresión artística con variantes de tono de piel./ RS

Para poder utilizar estas nuevas incorporaciones, es necesario contar con la versión iOS 26.4 o posterior en dispositivos compatibles.

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