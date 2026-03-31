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Alfredo Adame revela cuánto ganó por pelear con Carlos Trejo: “Si le ofrecían 50 mil, los agarra”

Adame dice que ganó más de 4 millones de pesos por su pelea/Ring Royale
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:25 - 31 marzo 2026
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El Golden Boy dice que recibió un pago asegurado por subirse a pelear y otro por sus patrocinadores

Alfredo Adame no sólo venció a Carlos Trejo en Ring Royale, también lo hizo en cuanto a ganancias económicas.


El actor reveló recientemente cuánto dinero recibió por participar en el evento organizado por Poncho de Nigris, en comparación con el cazafantasmas, quien —según Adame— habría peleado por mucho menos: “Si le hubieran ofrecido 50 (mil), los agarra”.

Alfredo Adame se llevó al victoria frente a Carlos Trejo en la pelea estelar del evento/Ring Royale

¿Cuánto ganó Alfredo Adame por pelear con Carlos Trejo?

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el apodado Golden Boy explicó cómo fue su negociación para aceptar una pelea de exhibición frente a Trejo.


Detalló que su acuerdo incluía un pago asegurado por subirse al ring, además de ingresos adicionales provenientes de patrocinadores.

A Trejo le pagaron 300 mil pesos, no vale más. Me lo pusieron de saco para que le diera en la mad&e. Si le hubieran ofrecido 50 (mil) los agarra. Le dije: no le vayas a dar anticipo porque este wey no va, se te va a rajar”, aseguró Adame.

Según sus declaraciones, él se embolsó más de 4 millones de pesos por participar en Ring Royale.

“Yo iba por 250 mil dólares (aproximadamente 4 millones 535 mil pesos)”

Explicó, detallando que esa cantidad se dividió en:

  • 100 mil dólares por subirse al ring

  • 150 mil dólares por patrocinios, con marcas como Adidas y Playdoit

Alfredo Adame venció al cazafantasmas con un contundente KO/Ring Royale

Peleó con vértigo tras agresión previa

Más adelante, en la misma entrevista, Adame reveló que subió a pelear contra Carlos Trejo pese a tener vértigo, provocado por una agresión que sufrió un día antes del combate, durante la ceremonia de pesaje.


Según su versión, el agresor fue el esposo de la modelo Karely Ruiz.

Un día antes, el esposo de Karely me agredió y me dio un puñetazo. Íbamos a la ceremonia de pesaje, esta tipa me empezó a insultar desde hace mucho tiempo y la mandé por un tubo, se quieren colgar. Ese día, iba pasando, me empezó a insultar y gritar tontería y media, me regresé y le dije: ‘Ojalá Marcela Mistral te rompa el hocico a ti también'".
Adame dice que subió a pelear con vértigo frente a Trejo/Ring Royale

“Me subí como fuera”: Adame

El también conductor aseguró que, pese a las condiciones físicas, decidió pelear.

“Desde ese momento empecé con vértigo, todavía al día de hoy tengo un poco de vértigo”, dijo el Golden Boy.


Incluso, confesó que antes de subir al ring tomó un sedante.

“Si ves desde el principio, voy, me subo y me agarro de las cuerdas porque iba con patines. Mis entrenadores me dijeron: ‘No te subas’. Pero dije: ‘Yo me subo porque me subo a como de lugar’”.

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