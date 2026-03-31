Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ley Seca en Semana Santa: Colonias donde estará prohibida la venta de alcohol

En Gustavo A. Madero la restricción será parcial en 34 colonias./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:08 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las restricciones varían según la alcaldía y las celebraciones locales

Durante la Semana Santa 2026, diversas alcaldías de la Ciudad de México implementarán la ley seca, una medida que limita la venta y consumo de bebidas alcohólicas en zonas específicas, principalmente donde se realizan celebraciones religiosas de gran afluencia.

Esta disposición se aplica de manera focalizada, por lo que no abarca toda la capital. Las restricciones se concentran en comunidades con alta participación en actividades como el Viacrucis, con el objetivo de mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes.

Comercios que incumplan podrían recibir multas o clausuras./ Pixabay

¿Dónde habrá ley seca en CDMX por Semana Santa 2026?

En la alcaldía Iztapalapa, donde se lleva a cabo una de las representaciones más importantes de la Pasión de Cristo en el país, la ley seca estará vigente el jueves 2 y viernes 3 de abril durante todo el día.

La medida aplicará en los ocho barrios tradicionales: San Ignacio, Santa Bárbara, La Asunción, San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo y San José, donde no se permitirá la venta ni el consumo de alcohol en ningún tipo de establecimiento.

En el caso de Cuajimalpa, la restricción será más extensa, ya que iniciará desde el Jueves Santo y se mantendrá hasta el Domingo de Resurrección a las 23:59 horas, abarcando varios días consecutivos.

Durante la ley seca se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas./ Pixabay

Asimismo, en La Magdalena Contreras la ley seca se implementará durante jueves, viernes y sábado santos, mientras que en Milpa Alta también se aplicará como parte de las acciones para preservar el orden durante las celebraciones.

Por otro lado, en la alcaldía Gustavo A. Madero la restricción será parcial, ya que únicamente aplicará en 34 colonias específicas durante el Jueves y Viernes Santo.

¿Cuándo aplica la ley seca y qué sanciones hay?

Las fechas de aplicación coinciden con los días más importantes de la Semana Santa, principalmente Jueves Santo, Viernes Santo y en algunos casos Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, dependiendo de la alcaldía.

Durante este periodo queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en tiendas, supermercados, vinaterías y otros establecimientos dentro de las zonas señaladas.

Las autoridades han advertido que incumplir con esta medida puede derivar en multas económicas, sanciones administrativas o clausuras temporales de los negocios.

La medida busca garantizar seguridad en eventos religiosos como el Viacrucis./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
14:26 Del estadio al celular: así se vivirá el Mundial 2026 en TikTok
14:24 Sebastián Rulli defiende las telenovelas mexicanas ante el auge de los K-dramas con "Mi rival"
14:24 ¡Ya nos volvimos a ilusionar! Gilberto Mora está de vuelta y apunta con todo al Mundial 2026
14:09 ¡Mexicanos ponen el mal ejemplo! Aficionados del Congo se aprenden ‘Grito Prohibido' previo a duelo ante Jamaica
14:02 Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, cayó ante Panamá en partido de preparación
13:36 ¿Qué es el síndrome de la persona rígida? enfermedad de Céline Dion que la obligó a pausar su carrera
13:25 Alfredo Adame revela cuánto ganó por pelear con Carlos Trejo: “Si le ofrecían 50 mil, los agarra”
13:11 ¡MAL EJEMPLO! en el Akron le enseñan a Congo el 'Grito Prohibido'
13:08 Ley Seca en Semana Santa: Colonias donde estará prohibida la venta de alcohol
13:02 Semana Santa 2026: películas para entender la historia de Jesús desde el cine
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América
2
Futbol "No tengo que demostrarle nada a nadie": Julián Quiñones habla sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana
3
Empelotados Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
4
Futbol América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
5
Futbol Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin refuerzos pese a las bajas por Selección Mexicana
6
NFL Miami Dolphins apunta a ser rival de los 49ers en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Del estadio al celular: así se vivirá el Mundial 2026 en TikTok
Contra
31/03/2026
Del estadio al celular: así se vivirá el Mundial 2026 en TikTok
Sebastián Rulli defiende las telenovelas mexicanas ante el auge de los K-dramas con "Mi rival"
Contra
31/03/2026
Sebastián Rulli defiende las telenovelas mexicanas ante el auge de los K-dramas con "Mi rival"
¡Ya nos volvimos a ilusionar! Gilberto Mora está de vuelta y apunta con todo al Mundial 2026
Futbol
31/03/2026
¡Ya nos volvimos a ilusionar! Gilberto Mora está de vuelta y apunta con todo al Mundial 2026
¡Mexicanos ponen el mal ejemplo! Aficionados del Congo se aprenden ‘Grito Prohibido' previo a duelo ante Jamaica
Futbol
31/03/2026
¡Mexicanos ponen el mal ejemplo! Aficionados del Congo se aprenden ‘Grito Prohibido' previo a duelo ante Jamaica
Adalberto Carrasquilla en el partido amistoso de Sudáfrica contra Panamá | AFP
Futbol
31/03/2026
Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, cayó ante Panamá en partido de preparación
¿Qué es el síndrome de la persona rígida? enfermedad de Céline Dion que la obligó a pausar su carrera
Contra
31/03/2026
¿Qué es el síndrome de la persona rígida? enfermedad de Céline Dion que la obligó a pausar su carrera