Ley Seca en Semana Santa: Colonias donde estará prohibida la venta de alcohol

Durante la Semana Santa 2026, diversas alcaldías de la Ciudad de México implementarán la ley seca, una medida que limita la venta y consumo de bebidas alcohólicas en zonas específicas, principalmente donde se realizan celebraciones religiosas de gran afluencia.

Esta disposición se aplica de manera focalizada, por lo que no abarca toda la capital. Las restricciones se concentran en comunidades con alta participación en actividades como el Viacrucis, con el objetivo de mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes.

Comercios que incumplan podrían recibir multas o clausuras./ Pixabay

¿Dónde habrá ley seca en CDMX por Semana Santa 2026?

En la alcaldía Iztapalapa, donde se lleva a cabo una de las representaciones más importantes de la Pasión de Cristo en el país, la ley seca estará vigente el jueves 2 y viernes 3 de abril durante todo el día.

La medida aplicará en los ocho barrios tradicionales: San Ignacio, Santa Bárbara, La Asunción, San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo y San José, donde no se permitirá la venta ni el consumo de alcohol en ningún tipo de establecimiento.

En el caso de Cuajimalpa, la restricción será más extensa, ya que iniciará desde el Jueves Santo y se mantendrá hasta el Domingo de Resurrección a las 23:59 horas, abarcando varios días consecutivos.

Durante la ley seca se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas./ Pixabay

Asimismo, en La Magdalena Contreras la ley seca se implementará durante jueves, viernes y sábado santos, mientras que en Milpa Alta también se aplicará como parte de las acciones para preservar el orden durante las celebraciones.

Por otro lado, en la alcaldía Gustavo A. Madero la restricción será parcial, ya que únicamente aplicará en 34 colonias específicas durante el Jueves y Viernes Santo.

¿Cuándo aplica la ley seca y qué sanciones hay?

Las fechas de aplicación coinciden con los días más importantes de la Semana Santa, principalmente Jueves Santo, Viernes Santo y en algunos casos Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, dependiendo de la alcaldía.

Durante este periodo queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en tiendas, supermercados, vinaterías y otros establecimientos dentro de las zonas señaladas.

Las autoridades han advertido que incumplir con esta medida puede derivar en multas económicas, sanciones administrativas o clausuras temporales de los negocios.