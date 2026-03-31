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31 años sin Selena Quintanilla: ¿dónde está su asesina Yolanda Saldívar?
Han pasado 31 años desde el asesinato de Selena Quintanilla, una de las figuras más icónicas de la música latina, y el nombre de Yolanda Saldívar sigue provocando controversia, curiosidad y debate.
Cada aniversario revive la misma pregunta: ¿qué ha sido de la mujer que terminó con la vida de la llamada “Reina del Tex-Mex”?
¿Dónde está Yolanda Saldívar actualmente?
Yolanda Saldívar continúa en prisión en la Unidad Patrick O’Daniel, en Gatesville, Texas, cumpliendo la condena de cadena perpetua que recibió en 1995 tras ser declarada culpable de asesinato en primer grado.
De acuerdo con la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, la ex presidenta del club de fans de Selena tuvo la posibilidad de solicitar libertad condicional en marzo de 2025; sin embargo, su petición fue rechazada.
El crimen que marcó a toda una generación
El asesinato ocurrió el 31 de marzo de 1995 en un motel de Corpus Christi, Texas, durante un encuentro entre Selena y Saldívar.
La cantante acudió para exigir documentos financieros, luego de sospechas de presunto desvío de dinero en sus negocios. Durante la confrontación, Saldívar le disparó con un revólver calibre .38.
Selena, de apenas 23 años, logró salir de la habitación y pedir ayuda, pero murió poco después debido a la gravedad de la herida.
El caso conmocionó no solo a Estados Unidos, sino a toda América Latina, convirtiéndose en uno de los crímenes más impactantes en la historia de la música.
Una versión que no cambia con los años
A lo largo del tiempo, Yolanda Saldívar ha sostenido que el disparo fue accidental, una versión que también defendió durante su juicio.
Incluso en años recientes, ha insistido en que su historia no ha sido contada completamente, lo que ha generado nuevas polémicas entre seguidores de la cantante y la opinión pública.
Un legado que no muere
Mientras la historia de su asesinato continúa generando titulares, la figura de Selena permanece viva en la cultura popular. Su música, estilo y legado siguen inspirando a nuevas generaciones.
A más de tres décadas de su muerte, el caso de Yolanda Saldívar no solo sigue vigente por su impacto judicial, sino por la herida emocional que dejó en millones de fans.