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Grupo Reacción rompe el silencio tras asesinato de su vocalista Arturo Rivera en plena fiesta

La agresión ocurrió mientras la agrupación amenizaba una fiesta de cumpleaños./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:50 - 31 marzo 2026
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Arturo Rivera murió tras un ataque armado durante una fiesta en Tijuana; hay un músico herido y ya investigan a los responsables

Un video que circula en redes sociales ha generado gran impacto al mostrar el momento en que integrantes del grupo norteño “Grupo Reacción” son atacados a balazos mientras se presentaban en una fiesta privada en Tijuana, Baja California. El hecho dejó como saldo un músico sin vida y otro más herido.

La agresión ocurrió durante el fin de semana en un salón de eventos ubicado en la zona de Ciudad Jardín, donde la agrupación había sido contratada para amenizar una celebración de cumpleaños. En medio de la presentación se registraron detonaciones de arma de fuego que interrumpieron el evento.

Raúl “N”, integrante del grupo, resultó herido y fue trasladado a un hospital./ IG: @gruporeaccionoficial

¿Qué pasó con Grupo Reacción en Tijuana?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue perpetrado presuntamente por el propio festejado, quien inicialmente habría realizado disparos al aire para después dirigirlos contra los músicos. La agresión provocó la muerte de Arturo Rivera, vocalista del grupo, quien recibió impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

En el mismo hecho, Raúl “N”, integrante de la agrupación y segunda voz, resultó lesionado. Fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde fue reportado como estable tras recibir atención médica.

Autoridades de Baja California informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes y que incluso se han girado órdenes de aprehensión contra presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

Grupo Reacción rompió el silencio tras la muerte de su vocalista./ IG: @gruporeaccionoficial

¿Qué dijeron los integrantes tras el ataque?

Horas después del ataque, los integrantes sobrevivientes de “Grupo Reacción” compartieron un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo recibido y lamentar la pérdida de su compañero.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de enviarnos mensajes, preocuparse por nosotros y brindarnos su apoyo en estos momentos tan difíciles", escribieron.

En el mismo comunicado, la agrupación expresó su dolor por la muerte de Arturo Rivera y envió condolencias a su familia: "Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestro compañero y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, deseándoles fortaleza y pronta resignación".

Además, señalaron que en su momento darán a conocer más detalles sobre los servicios funerarios del cantante, mientras atraviesan este complicado momento.

Grupo Reacción es una agrupación de música regional mexicana integrada por varios músicos, entre ellos Jovany Roldan, Leo Morales y Noé Magallanes, además de Arturo Rivera, quien fungía como vocalista.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento..." escribieron tras recibir apoyo./ IG
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