Revelan tráiler oficial de "Backrooms", la película de terror que nace de un fenómeno viral

El terror que nació en los rincones más extraños de internet ya dio el salto a la pantalla grande. La película Backrooms presentó su tráiler oficial y de inmediato encendió la conversación entre los fans del horror psicológico.

Con una atmósfera inquietante y una propuesta visual perturbadora, el avance deja claro que esta historia no busca asustar con lo evidente, sino con lo que no se entiende… y eso la vuelve aún más inquietante.

El tráiler oficial de Backrooms revela una atmósfera inquietante inspirada en el terror psicológico. / YouTube Backrooms

¿De qué trata "Backrooms"?

La cinta está basada en una de las creepypastas más virales de los últimos años: “The Backrooms”, una leyenda urbana digital que describe un espacio infinito de pasillos amarillos, luces fluorescentes y habitaciones sin salida.

En esta adaptación cinematográfica, la historia sigue a una terapeuta que se ve obligada a adentrarse en una dimensión desconocida luego de que uno de sus pacientes desaparece sin dejar rastro.

Lo que encuentra es un lugar que desafía la lógica: un laberinto aparentemente interminable donde la realidad se distorsiona y el peligro acecha en cada esquina.

La película lleva a la pantalla grande uno de los fenómenos virales más perturbadores de internet. / YouTube Backrooms

Del internet al cine: el fenómeno detrás de Backrooms

La película marca un momento clave en la industria: llevar una historia nacida en foros y redes sociales a una producción cinematográfica de gran escala.

El proyecto está dirigido por Kane Parsons, creador del concepto original que se volvió viral en YouTube, y representa su debut en el cine.

El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass, quienes dan vida a esta historia que mezcla ciencia ficción con horror psicológico.

El proyecto surge de una creepypasta que ganó popularidad en redes sociales. / YouTube Backrooms

¿Cuándo se estrena Backrooms?

La película tiene previsto su estreno en cines el 29 de mayo de 2026, bajo el sello de A24, conocida por apostar por historias de terror distintas y arriesgadas.

El tráiler deja ver un entorno inquietante donde no hay escapatoria aparente. / YouTube Backrooms