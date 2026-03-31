Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Revelan tráiler oficial de "Backrooms", la película de terror que nace de un fenómeno viral
El terror que nació en los rincones más extraños de internet ya dio el salto a la pantalla grande. La película Backrooms presentó su tráiler oficial y de inmediato encendió la conversación entre los fans del horror psicológico.
Con una atmósfera inquietante y una propuesta visual perturbadora, el avance deja claro que esta historia no busca asustar con lo evidente, sino con lo que no se entiende… y eso la vuelve aún más inquietante.
¿De qué trata "Backrooms"?
La cinta está basada en una de las creepypastas más virales de los últimos años: “The Backrooms”, una leyenda urbana digital que describe un espacio infinito de pasillos amarillos, luces fluorescentes y habitaciones sin salida.
En esta adaptación cinematográfica, la historia sigue a una terapeuta que se ve obligada a adentrarse en una dimensión desconocida luego de que uno de sus pacientes desaparece sin dejar rastro.
Lo que encuentra es un lugar que desafía la lógica: un laberinto aparentemente interminable donde la realidad se distorsiona y el peligro acecha en cada esquina.
Del internet al cine: el fenómeno detrás de Backrooms
La película marca un momento clave en la industria: llevar una historia nacida en foros y redes sociales a una producción cinematográfica de gran escala.
El proyecto está dirigido por Kane Parsons, creador del concepto original que se volvió viral en YouTube, y representa su debut en el cine.
El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass, quienes dan vida a esta historia que mezcla ciencia ficción con horror psicológico.
¿Cuándo se estrena Backrooms?
La película tiene previsto su estreno en cines el 29 de mayo de 2026, bajo el sello de A24, conocida por apostar por historias de terror distintas y arriesgadas.
Everything must go. Experience BACKROOMS, a Kane Parsons film starring Chiwetel Ejiofor and Renate Reinsve. In Theaters 05.29.26— A24 (@A24) March 31, 2026
Get tickets – https://t.co/zxO6nlTEfY pic.twitter.com/pQfFTE8M4N