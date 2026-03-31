¿Abren los bancos en Semana Santa 2026? Esto pasará el Jueves y Viernes Santo en México

Durante la Semana Santa 2026, una de las dudas más frecuentes entre los usuarios del sistema financiero en México es si los bancos abrirán durante el Jueves Santo y Viernes Santo. Estos días, que forman parte de las celebraciones religiosas, también impactan la operación de distintas instituciones.

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Jueves Santo y Viernes Santo están considerados como días inhábiles bancarios. Esto significa que las sucursales bancarias no brindarán servicio al público en esas fechas.

La CNBV confirmó que estos días son inhábiles para el sistema bancario./ Pixabay

¿Abren los bancos en Jueves y Viernes Santo 2026?

Para 2026, los bancos en México no abrirán sus sucursales el jueves 2 ni el viernes 3 de abril, correspondientes a Jueves y Viernes Santo. Estas fechas están contempladas dentro del calendario de días inhábiles del sistema financiero, por lo que no habrá atención en ventanilla.

Sin embargo, esto no implica una suspensión total de los servicios financieros. Los usuarios podrán seguir realizando operaciones a través de canales digitales, como apps bancarias, banca en línea y cajeros automáticos, los cuales operan de manera habitual.

Además, los corresponsales bancarios —como tiendas de autoservicio, farmacias y supermercados— también continuarán brindando servicio en sus horarios normales, permitiendo realizar depósitos, retiros y pagos básicos.

Los cajeros automáticos seguirán operando con normalidad durante estos días./ Pixabay

¿Qué operaciones sí se pueden hacer en Semana Santa?

Durante estos días, los clientes podrán efectuar transferencias electrónicas mediante SPEI, así como pagos de servicios y consultas de saldo desde plataformas digitales.

No obstante, es importante considerar que algunas operaciones que requieren atención directa en sucursal, como trámites o aclaraciones, deberán realizarse antes o después de los días inhábiles.

Las autoridades financieras recomiendan anticipar cualquier trámite importante para evitar contratiempos durante este periodo, especialmente si se requiere atención personalizada.

Cabe destacar que el cierre aplica únicamente a las sucursales físicas, por lo que la operación del sistema financiero en general no se detiene completamente.