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¿Qué es el síndrome de la persona rígida? enfermedad de Céline Dion que la obligó a pausar su carrera

Céline Dion regresa a los escenarios en septiembre después de luchar contra una rara enfermedad que afectó su voz. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:36 - 31 marzo 2026
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Una rara condición cambió por completo la vida de la cantante. Su diagnóstico no solo afectó su salud, también su carrera musical. Recientemente anunció su regreso a los escenarios.

Escuchar a Céline Dion era sinónimo de fuerza, perfección y emoción. Sin embargo, detrás de los escenarios, la cantante enfrentaba una batalla de salud.

Fue en 2022 cuando la intérprete de Because You Loved Me, reveló públicamente que pade el síndrome de la persona rígida, una enfermedad que la obligó a pausar su carrera.

Céline Dion es una de las cantantes más icónicas y exitosas de la historia. / IG: @celindion

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida es un trastorno neurológico poco común que afecta aproximadamente a una persona por cada millón.

Se trata de una condición autoinmune que provoca rigidez muscular progresiva, espasmos dolorosos e involuntarios, y dificultades para realizar movimientos cotidianos como caminar o incluso hablar.

Céline Dion sufre del síndrome de la persona rígida. / IG: @celindion

En el caso de Céline Dion, los síntomas impactaron directamente su capacidad para cantar, ya que también afectan las cuerdas vocales, volviendo prácticamente imposible mantener su nivel artístico sobre el escenario.

Una enfermedad sin cura

El síndrome de la persona rígida no tiene cura conocida, aunque existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas.

Los espasmos pueden ser tan intensos que llegan a limitar por completo la movilidad del cuerpo e incluso provocar dolor severo, lo que convierte esta condición en una de las más incapacitantes dentro de los trastornos neurológicos raros.

Debido a esto, la cantante se vio obligada a cancelar su gira mundial en 2023 y alejarse de los escenarios para enfocarse en su salud, una decisión que marcó un antes y un después en su carrera.

La cantante es econocida mundialmente como la "Reina de las Power Ballads". / AP

Un regreso que marca esperanza

A pesar del diagnóstico, Céline Dion no ha dejado de luchar. Tras años de tratamiento y rehabilitación, la cantante ha mostrado señales de mejoría y ha retomado poco a poco su presencia pública.

Recientemente, anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos que realizará en París en septiembre, después de un largo periodo de ausencia, lo que marca un momento clave en su recuperación y una nueva etapa en su carrera.

Céline regresará a los escenarios en septiembre. / AP
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