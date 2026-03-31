Semana Santa 2026: películas para entender la historia de Jesús desde el cine

La Semana Santa también se puede vivir desde el cine. A lo largo de los años, distintas películas han retratado la vida de Jesús, su crucifixión y el contexto histórico que rodea esta historia. Aquí te dejamos una lista para que armes tu maratón.

La Pasión de Cristo

Director: Mel Gibson

Año: 2004

Duración: 127 min La película se centra en las últimas 12 horas de vida de Jesús, desde su arresto hasta su crucifixión. Con un estilo crudo y realista, muestra el sufrimiento físico y emocional que vivió antes de morir.

Cada año, cintas como La Pasión de Cristo regresan a la pantalla por su impacto emocional.

El Evangelio según San Mateo

Director: Pier Paolo Pasolini

Año: 1964

Duración: 137 min Basada directamente en el texto bíblico, esta película presenta la vida de Jesús con un estilo sencillo y casi documental, apostando por una narrativa fiel y sin adornos.

El Evangelio según San Mateo. (1964). / Prime Video

La última tentación de Cristo

Director: Martin Scorsese

Año: 1988

Duración: 164 min Una versión más introspectiva que muestra a Jesús enfrentando dudas, miedos y tentaciones. La historia plantea una visión más humana del personaje, la cual fue muy controversial.

Willem Dafoe es Jesús en "La última tentación de Cristo" (1988). / RS

Jesucristo Superestrella

Director: Norman Jewison

Año: 1973

Duración: 106 min

Un musical que narra la pasión de Cristo desde la perspectiva de Judas. Con canciones icónicas, ofrece una reinterpretación moderna y emocional de la historia.

Ben-Hur

Director: William Wyler

Año: 1959

Duración: 212 min

La historia sigue a Judá Ben-Hur, un príncipe judío que vive durante la época de Jesús. Aunque no se centra directamente en él, su presencia es clave para entender el contexto del Imperio romano.