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Semana Santa 2026: películas para entender la historia de Jesús desde el cine

Las películas de Semana Santa se han convertido en una tradición durante estos días. / La Pasión de Cristo (2004).
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:02 - 31 marzo 2026
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Una selección de películas clave para entender el significado de la Semana Santa a través del cine.

La Semana Santa también se puede vivir desde el cine. A lo largo de los años, distintas películas han retratado la vida de Jesús, su crucifixión y el contexto histórico que rodea esta historia. Aquí te dejamos una lista para que armes tu maratón.

La Pasión de Cristo

  • Director: Mel Gibson

  • Año: 2004

  • Duración: 127 min

La película se centra en las últimas 12 horas de vida de Jesús, desde su arresto hasta su crucifixión. Con un estilo crudo y realista, muestra el sufrimiento físico y emocional que vivió antes de morir.

Cada año, cintas como La Pasión de Cristo regresan a la pantalla por su impacto emocional.

El Evangelio según San Mateo

  • Director: Pier Paolo Pasolini

  • Año: 1964

  • Duración: 137 min

Basada directamente en el texto bíblico, esta película presenta la vida de Jesús con un estilo sencillo y casi documental, apostando por una narrativa fiel y sin adornos.

El Evangelio según San Mateo. (1964). / Prime Video

La última tentación de Cristo

  • Director: Martin Scorsese

  • Año: 1988

  • Duración: 164 min

Una versión más introspectiva que muestra a Jesús enfrentando dudas, miedos y tentaciones. La historia plantea una visión más humana del personaje, la cual fue muy controversial.

Willem Dafoe es Jesús en "La última tentación de Cristo" (1988). / RS

Jesucristo Superestrella

  • Director: Norman Jewison

  • Año: 1973

  • Duración: 106 min


Un musical que narra la pasión de Cristo desde la perspectiva de Judas. Con canciones icónicas, ofrece una reinterpretación moderna y emocional de la historia.

Ben-Hur

  • Director: William Wyler

  • Año: 1959

  • Duración: 212 min


La historia sigue a Judá Ben-Hur, un príncipe judío que vive durante la época de Jesús. Aunque no se centra directamente en él, su presencia es clave para entender el contexto del Imperio romano.

Ben-Hur (1959). / RS
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