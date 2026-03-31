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Semana Santa 2026: películas para entender la historia de Jesús desde el cine
La Semana Santa también se puede vivir desde el cine. A lo largo de los años, distintas películas han retratado la vida de Jesús, su crucifixión y el contexto histórico que rodea esta historia. Aquí te dejamos una lista para que armes tu maratón.
La Pasión de Cristo
Director: Mel Gibson
Año: 2004
Duración: 127 min
La película se centra en las últimas 12 horas de vida de Jesús, desde su arresto hasta su crucifixión. Con un estilo crudo y realista, muestra el sufrimiento físico y emocional que vivió antes de morir.
El Evangelio según San Mateo
Director: Pier Paolo Pasolini
Año: 1964
Duración: 137 min
Basada directamente en el texto bíblico, esta película presenta la vida de Jesús con un estilo sencillo y casi documental, apostando por una narrativa fiel y sin adornos.
La última tentación de Cristo
Director: Martin Scorsese
Año: 1988
Duración: 164 min
Una versión más introspectiva que muestra a Jesús enfrentando dudas, miedos y tentaciones. La historia plantea una visión más humana del personaje, la cual fue muy controversial.
Jesucristo Superestrella
Director: Norman Jewison
Año: 1973
Duración: 106 min
Un musical que narra la pasión de Cristo desde la perspectiva de Judas. Con canciones icónicas, ofrece una reinterpretación moderna y emocional de la historia.
Ben-Hur
Director: William Wyler
Año: 1959
Duración: 212 min
La historia sigue a Judá Ben-Hur, un príncipe judío que vive durante la época de Jesús. Aunque no se centra directamente en él, su presencia es clave para entender el contexto del Imperio romano.