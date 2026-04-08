Virginia Guillén bajo investigación en Pemex; Sheinbaum respalda indagatoria por fiesta de XV años con Belinda y J Balvin

El caso de Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de Pemex Exploración y Producción (PEP), sigue generando polémica tras la denuncia presentada por la empresa estatal para investigar posibles inconsistencias entre sus ingresos, bienes y el gasto millonario en la fiesta de XV años de su hija.

El evento, realizado en Tabasco para María Fernanda, destacó por su nivel de lujo y la presencia de celebridades como Belinda, J Balvin y Galilea Montijo, lo que elevó el interés público. El costo estimado de la celebración ronda los 40 millones de pesos, cifra que contrasta con los ingresos reportados por la funcionaria.

De acuerdo con la plataforma oficial Nómina Transparente, Guillén se desempeña como auxiliar técnico “B”, con un salario bruto mensual de 54,668 pesos y un ingreso neto de 38,008.76 pesos. En su declaración patrimonial más reciente, reportó ingresos anuales por 581 mil pesos y no registró cuentas bancarias ni ingresos adicionales.

Virginia Guillén, empleada de Pemex, está bajo investigación tras la polémica por una fiesta millonaria de XV años./ RS

¿Qué bienes ha declarado Virginia Guillén?

Las dudas surgieron al comparar su declaración reciente con la presentada en años anteriores. En 2021, Guillén reportó la posesión de diversos bienes adquiridos en su mayoría de contado, entre ellos casas, terrenos y un vehículo de lujo.

Entre sus propiedades destacan una vivienda de 171 metros cuadrados, otra adquirida en 2018, así como varios terrenos comprados en distintos años. También declaró un automóvil BMW adquirido de contado. Sin embargo, en su última declaración no se especifica si estos bienes continúan siendo de su propiedad.

Estas diferencias han encendido alertas sobre posibles omisiones o inconsistencias patrimoniales, lo que motivó la denuncia de Pemex y el inicio de la investigación.

Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad y que se respetará el debido proceso en el caso./ AP

¿Qué dijo Sheinbaum y qué sigue en la investigación?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el caso ya está en manos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y del órgano interno de control de Pemex, instancias encargadas de determinar si hubo irregularidades.

“No podemos actuar sólo por una publicación. Primero debe revisarse si los datos tienen sustento; si lo tienen, se procede. Nosotros no toleramos la corrupción y no hay impunidad”, sostuvo.

La mandataria enfatizó que el proceso debe realizarse con apego al debido proceso. “Para eso existen la Secretaría Anticorrupción y los órganos internos de control: para determinar si hubo irregularidades o si se trata de una acusación sin fundamento”, agregó.

Por su parte, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, confirmó que la denuncia se presentó tras la difusión del caso. “Efectivamente lo hicimos ayer por la tarde. A partir de la nota se pidió una revisión; quien tiene que determinar si hay responsabilidades no es el director de Pemex, sino la Secretaría de Anticorrupción y el órgano interno de control”, afirmó.

Las autoridades investigan posibles faltas como enriquecimiento ilícito, omisión en declaraciones patrimoniales o conflicto de interés, ya que el esposo de Guillén, Juan Carlos Guerrero Rojas, es contratista de Pemex.

El caso se investiga por posibles inconsistencias entre su salario y el gasto del evento./ RS