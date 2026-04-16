Karely Ruiz anuncia Meet & Greet en México: fechas y ciudades

Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al anunciar una serie de eventos Meet & Greet en México, con el objetivo de acercarse más a sus fans y ofrecer una experiencia distinta a la que suele tener en presentaciones masivas.

La influencer adelantó que los primeros encuentros se llevarán a cabo en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Puebla, donde sus seguidores podrán convivir con ella en un ambiente más cercano y personalizado.

Karely Ruiz busca una convivencia más íntima con sus seguidores de todo el país / IG: @karelyruiz

Experiencia más cercana con fans

A diferencia de sus participaciones en eventos como antros o carnavales, Karely explicó que estos Meet & Greet estarán enfocados en la interacción directa con sus seguidores, permitiéndoles compartir momentos más íntimos y especiales.

Durante estos encuentros, los asistentes podrán tomarse fotografías con la influencer, participar en dinámicas, grabar videos y recibir regalos, además de acceder a mercancía exclusiva como playeras y contenido inédito.

La influencer recorrerá por el momento las ciudades más importantes donde les promete varias sorpresas / IG: @karelyruiz

"Quiero que se vayan con una bonita experiencia. Podremos convivir, tomarnos fotos de nuevas sesiones, hacer dinámicas, y habrá regalos y mercancía exclusiva", detalló.

Próximos detalles y venta de boletos

Aunque aún no se han revelado las fechas exactas ni la dinámica de acceso, la modelo para adultos aseguró que toda la información será publicada este jueves a través de sus redes sociales, donde también se darán a conocer los detalles sobre la venta de boletos.

La creadora de contenido destacó que valora el esfuerzo que hacen sus fans para asistir a estos eventos, por lo que busca que cada encuentro sea significativo y memorable.

Todavía no hay fechas exactas para las convivencias con Karely, pero pide estar al pendiente de sus redes / IG: @karelyruiz

Un fenómeno en redes

Con millones de seguidores en redes sociales, Karely Ruiz se ha consolidado como una de las influencers más populares en México, lo que ha generado gran expectativa entre sus fans ante esta nueva oportunidad de convivir con ella de manera más directa.