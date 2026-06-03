Tebas revela que le "encanta" Jesús Martínez y celebra inversión mexicana en España

Javier Tebas, presidente de LaLiga, expresó que le 'encanta' Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, como dirigente aún y cuando su equipo Real Oviedo descendió en la actual temporada del balompié español.

En palabras exclusivas para Récord sobre la inversión de empresarios mexicanos en el balompié español, el polémico directivo expresó que "no puede ser que el año pasado (Jesús Martínez) era el héroe y no puede ser... Hay que tener paciencia, a mí me encanta Jesús Martínez como dirige y todo el equipo y esto es futbol".

Javier Tebas, presidente de LaLiga | X: @Tebasjavier

Tebas, quién estuvo presente en el Museo Interactivo de Leyendas, explicó que "no puede ser que "el año pasado seas un héroe y al siguiente un villano. Hay que ser más moderado", sugirió el representante de una de las Ligas más poderosas del mundo.

Sobre la presencia de empresarios mexicanos en España, dijo no importarle la nacionalidad simplemente que haya un aporte, pero le alegra que haya presencia de connacionales en el caso del propio Jesús Martínez (Grupo Pachuca) con el Real Oviedo y el Sporting de Gijón con Alejandro Irarragorri, ambos ahora en la Segunda División de España.

Jesús Martínez durante un evento | IMAGO7

Previamente Tebas había expresado que la Liga MX necesita centralizar los "derechos audiovisuales" de sus equipos.