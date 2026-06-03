Tebas revela que le "encanta" Jesús Martínez y celebra inversión mexicana en España
Javier Tebas, presidente de LaLiga, expresó que le 'encanta' Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, como dirigente aún y cuando su equipo Real Oviedo descendió en la actual temporada del balompié español.
En palabras exclusivas para Récord sobre la inversión de empresarios mexicanos en el balompié español, el polémico directivo expresó que "no puede ser que el año pasado (Jesús Martínez) era el héroe y no puede ser... Hay que tener paciencia, a mí me encanta Jesús Martínez como dirige y todo el equipo y esto es futbol".
Tebas, quién estuvo presente en el Museo Interactivo de Leyendas, explicó que "no puede ser que "el año pasado seas un héroe y al siguiente un villano. Hay que ser más moderado", sugirió el representante de una de las Ligas más poderosas del mundo.
Sobre la presencia de empresarios mexicanos en España, dijo no importarle la nacionalidad simplemente que haya un aporte, pero le alegra que haya presencia de connacionales en el caso del propio Jesús Martínez (Grupo Pachuca) con el Real Oviedo y el Sporting de Gijón con Alejandro Irarragorri, ambos ahora en la Segunda División de España.
Previamente Tebas había expresado que la Liga MX necesita centralizar los "derechos audiovisuales" de sus equipos.
"Si uno mira las grandes ligas de Europa, incluso las que no son, lleva buenos efectos, lo cual no es casualidad. Este mensaje lo vengo diciendo hace años, pero no me hacen caso. Hay muchos intereses algunos clubes sus dueños son las televisoras. Serían grandes, pero bueno, el vértigo, el miedo es humano", sentenció el dirigente quién también adelantó la posibilidad de que un partido oficial de LaLiga pudiera venir un día a jugarse en México.