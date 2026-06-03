¿Quién es Dany Contreras? La primera persona no binaria reconocida en Edomex

El reconocimiento legal de las identidades no binarias dio un paso sin precedentes en el Estado de México. Autoridades estatales entregaron por primera vez una acta de nacimiento y una CURP que reflejan oficialmente una identidad de género distinta a las categorías tradicionales de hombre y mujer.

La entrega de los documentos se realizó en la Oficialía Número 1 del Registro Civil de Toluca, donde autoridades estatales formalizaron este procedimiento que marca un antes y un después en materia de inclusión y reconocimiento de derechos para la población de la diversidad sexual.

La persona que recibió esta documentación fue Dany Contreras Fuentes, quien se convirtió en la primera persona no binaria en concretar este trámite dentro de la entidad mexiquense. El proceso permite que sus documentos oficiales correspondan con su identidad de género reconocida legalmente.

La entrega de la documentación oficial se realizó en la Oficialía Número 1 del Registro Civil de Toluca, marcando un precedente en la entidad./ FB

El cambio legal que hizo posible este reconocimiento

Este avance fue posible gracias a una serie de modificaciones impulsadas durante los últimos meses en el ámbito legislativo estatal. Los cambios buscaron adecuar el marco jurídico para garantizar que las personas no binarias puedan acceder a documentos oficiales acordes con su identidad.

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió cuando la organización civil Fuera del Clóset presentó una propuesta de reforma ante el Poder Legislativo mexiquense. Posteriormente, la iniciativa obtuvo respaldo político y se enriqueció con otras propuestas encaminadas al mismo objetivo.

Entre quienes apoyaron el proyecto se encuentra Meme Nava, diputade local que acompañó la iniciativa, además de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien también promovió una propuesta relacionada con el reconocimiento de identidades de género diversas.

Tras el análisis correspondiente, el Congreso del Estado de México aprobó las modificaciones necesarias para permitir este tipo de procedimientos administrativos, abriendo la posibilidad de que más personas puedan acceder a este reconocimiento en el futuro.

Autoridades del Registro Civil del Estado de México encabezaron el acto que formalizó el reconocimiento legal de una persona no binaria./ N

¿Qué impacto tendrá este precedente en el Estado de México?

Más allá de la entrega de un documento oficial, especialistas y organizaciones consideran que este hecho fortalece el acceso a derechos fundamentales, ya que brinda mayor certeza jurídica a quienes no se identifican dentro del esquema binario tradicional.

El caso de Dany Contreras se convierte así en una referencia para futuras solicitudes dentro de la entidad. Además, coloca al Estado de México entre los estados que han incorporado mecanismos legales para reconocer una mayor diversidad de identidades de género, ampliando las garantías de igualdad y no discriminación para sus habitantes.