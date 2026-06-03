Alex Bisogno revela que conoce secretos de Pati Chapoy relacionados con el clan Trevi-Andrade

La confrontación entre Alex Bisogno y Pati Chapoy continúa escalando. Ahora, el hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno aseguró que tiene información comprometedora relacionada con la periodista de espectáculos y con el mediático caso Trevi-Andrade, además de anunciar que buscará una orden de restricción en su contra.

Durante un reciente encuentro con medios, Alex Bisogno afirmó que conoce detalles que podrían involucrar a Chapoy en asuntos vinculados con la polémica que durante años rodeó a la cantante Gloria Trevi y a Sergio Andrade. Sin embargo, no reveló información específica ni presentó pruebas públicas de sus declaraciones.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno. / Instagram

¿Qué dijo sobre el caso Trevi-Andrade?

Alex Bisogno recordó la estrecha relación laboral que Daniel mantuvo con Pati Chapoy durante casi tres décadas.

"Yo me quedé con el celular de Daniel, contraseñas de sus correos, fotografías, chats, todo lo que se puedan imaginar. Y si yo creía que sabía mucho, ahora que me eché el clavado al celular, pues resulta que no sabía nada", afirmó.

Aunque evitó revelar detalles específicos, dejó entrever que la información encontrada podría involucrar a Chapoy en temas relacionados con el polémico caso Trevi-Andrade.

La disputa pública entre Alex Bisogno y la conductora de Ventaneando sigue dando de qué hablar. / IG: @chapoypati/@bisognoalex

Alex Bisogno buscará una orden de restricción contra Pati Chapoy

Además de las declaraciones sobre presuntos secretos, Alex Bisogno reveló que ya analiza emprender acciones legales contra la titular de Ventaneando.

Según explicó, considera que un proceso legal prolongado solo representaría desgaste emocional y económico para su familia.

No obstante, adelantó que sí tomarán una medida legal específica: solicitar una orden de restricción para impedir que Chapoy continúe haciendo declaraciones públicas sobre los Bisogno.

"Lo único que vamos a hacer próximamente es colocar una restricción para que nunca en su vida vuelva a ensuciar el nombre de mi familia. Nada más para eso", sostuvo.

Alex afirmó que su familia buscará una orden de restricción contra la titular de Ventaneando. / RS

Pati Chapoy no ha respondido