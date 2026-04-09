Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Karely Ruiz volvió a encender las redes, pero ahora no por polémica, sino por trabajo. La influencer regiomontana anunció que está en busca de un asistente personal, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
La creadora de contenido compartió los requisitos para quienes quieran sumarse a su equipo y acompañarla en su día a día.
¿Qué necesitas para trabajar con Karely?
La convocatoria detalla que el perfil debe ser versátil y adaptarse a la dinámica de su trabajo.
Entre los requisitos principales están:
Disponibilidad de horario
Conocimientos en stylist, peinado y maquillaje
Vivir en el área Metropolitana de Monterrey
El puesto implica acompañarla en eventos, sesiones fotográficas y actividades que requieren disponibilidad inmediata.
Así puedes postularte
El proceso es sencillo y sin intermediarios, directamente a través de correo electrónico.
“¿Te gustaría ser mi asistente personal?”, se lee en la imagen promocional.
Las personas interesadas deben:
Preparar un currículum actualizado
Verificar que cumplen con los requisitos
Enviar su información al correo: bookingkarelyruiz@hotmail.com
Este modelo permite una comunicación directa entre la influencer y los aspirantes.
¿Cuánto pagan?
Uno de los puntos que más llamó la atención es que el salario no fue revelado, lo que generó dudas entre usuarios en redes sociales.
En este tipo de trabajos, el sueldo suele variar dependiendo de la experiencia, las responsabilidades y la disponibilidad.
La vacante refleja cómo las redes sociales también se han convertido en espacios laborales.