Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?

Karely Ruiz volvió a encender las redes, pero ahora no por polémica, sino por trabajo. La influencer regiomontana anunció que está en busca de un asistente personal, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La creadora de contenido compartió los requisitos para quienes quieran sumarse a su equipo y acompañarla en su día a día.

Karely Ruiz está en busca de una asistente personal para que le ayude a verse más bella / IG: @karelyruiz

¿Qué necesitas para trabajar con Karely?

La convocatoria detalla que el perfil debe ser versátil y adaptarse a la dinámica de su trabajo.

Entre los requisitos principales están:

Disponibilidad de horario

Conocimientos en stylist, peinado y maquillaje

Vivir en el área Metropolitana de Monterrey

El puesto implica acompañarla en eventos, sesiones fotográficas y actividades que requieren disponibilidad inmediata.

Uno de los requisitos que pide, es que la persona viva en Monterrey / IG: @karelyruiz

Así puedes postularte

El proceso es sencillo y sin intermediarios, directamente a través de correo electrónico.

“¿Te gustaría ser mi asistente personal?”, se lee en la imagen promocional.

Las personas interesadas deben: Preparar un currículum actualizado

Verificar que cumplen con los requisitos

Enviar su información al correo: bookingkarelyruiz@hotmail.com

Este modelo permite una comunicación directa entre la influencer y los aspirantes.

El puesto implica acompañarla en eventos, sesiones fotográficas y actividades varias / IG: @karelyruiz

¿Cuánto pagan?

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el salario no fue revelado, lo que generó dudas entre usuarios en redes sociales.

En este tipo de trabajos, el sueldo suele variar dependiendo de la experiencia, las responsabilidades y la disponibilidad.