El G-8 hará caso a Javier Tebas

​Los derechos unificados de televisión son una de las asignaturas pendientes de la Liga MX, como bien lo dijo Javier Tebas, presidente de LALIGA. Esas palabras hicieron eco en el famoso G-8, donde saben que la necesidad de "paquetear" los derechos de transmisión ya no es una opción, sino una obligación; es uno de los objetivos a mediano plazo para estos directivos.

​Sé que lo dicho por el dirigente removió nuevamente en los altos mandos del G-8 la idea de vender en paquete esos derechos, sobre todo a Estados Unidos, donde los fondos de inversión siguen vigentes y desean invertir en la Liga MX, aun cuando ya no esté Juan Carlos Rodríguez, quien era uno de los principales promotores de esa idea. Lamentablemente, y como bien dijo Tebas, hay mucho miedo e intereses alrededor de esta iniciativa, lo que frena el desarrollo del futbol mexicano.

​El malinchismo a todo lo que da

​No entiendo por qué hace pocos días se develó una estatua en Guadalajara a Edson Arantes do Nascimento "Pelé", cuando en México hay un jugador que dio lustre a nuestro país a nivel internacional. Ese malinchismo mexicano rampante, de no aplaudir y honrar al exitoso sin antes darle brillo a figuras extranjeras que, si bien son queridas en todo el mundo, a los nuestros no dejamos de llamarles egocentristas y soberbios. Tuvo que ser el propio Javier Tebas quien elogió a Hugo Sánchez como uno de los cinco mejores jugadores extranjeros que han pasado por LALIGA, una de las competiciones más importantes del mundo.

Caso Ibañez: ​Sólo se conoce una versión

​Qué bueno que el tema de Julio Ibáñez, compañero de Televisa, y su colega Daniel García se haya arreglado y estén de regreso en México. La ola de comentarios a favor de ambos profesionales no se hizo esperar; sin embargo, hay una parte que insisto no se ha contado, y esa es la de las autoridades sudafricanas.

¿Cómo es posible que, incluso con la intervención del gobierno de México, el tema no se destrabó de forma inmediata? Solo he escuchado una parte de la historia, pero ¿díganme ustedes si conocemos la versión sudafricana de las cosas? ¿Usted la sabe al cien? Yo tampoco. Por eso siempre hay que tener las dos versiones y hacer un juicio justo de los hechos. Acá, de repente, solemos contar nuestras propias historias según convenga el caso. Qué bueno que estén de regreso; pero qué bueno sería también escuchar la historia sudafricana al ciento por ciento.

​Se 'enfrió' la novela Efraín Juárez

​Es un hecho que el propósito lo logró. Nadie puede decir que Efraín Juárez no sea un tipo que sabe bien cómo manejar su imagen y asumir la responsabilidad, quitándole luces a sus equipos. ¿De qué se habló más, del subcampeonato de Pumas o de su posible salida al extranjero? ¡Acertaste! Incluso la afición de Cruz Azul vio con sorpresa que en los días subsecuentes se comentaran más cosas de "Efrastóteles" que de la décima, la cual fue opacada por el entrenador mexicano.