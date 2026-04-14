Pittsburgh: la ciudad de los tres ríos que será sede del Draft 2026

A poco menos de dos semanas del Draft 2026 de la NFL, la ciudad de Pittsburgh ya se encuentra lista para recibir a todas las franquicias de la liga en busca de los mejores prospectos del futbol americano colegial. Fue en el año de 2024 que se anunció que los Steelers iban a albergar el evento, en una de las ciudades más importantes de la Unión Americana.

La Ciudad de los Tres Ríos -o la Ciudad de Acero- fue fundada en 1764 y, desde entonces, se ha convertido en un punto clave para la industria siderúrgica y tecnológica. Pittsburgh pasó de ser un punto estratégico de disputas coloniales en la confluencia de tres ríos a ser lo antes mencionado, aunque también una parte importante para el deporte estadounidense en la era moderna.

Acrisure Stadium | AP

Los Pittsburgh Steelers, el orgullo de acero

La ciudad fue importante para la industria siderúrgica en el Siglo XIX y XX, razón por la que uno de sus más grandes orgullos se fundó bajo ese mote. En 1882, bajo el nombre de Allegheny Pittsburgh, el equipo de béisbol de la ciudad apareció; su actual mote apareció nueve años después.

Sin embargo, el que -por lo menos en México- es el más grande orgullo de la Ciudad de los Tres Ríos son los Steelers, que curiosamente fueron bautizados bajo el nombre de Pirates. En 1933, los Acereros aparecieron en la escena del futbol americano, pero fue en 1940 cuando adoptaron su actual mote, en honor a la industria de la ciudad del estado de Pennsylvania.

Terry Bradshaw, mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers en los setentas | AP

¿Por qué se le dice la Ciudad de los Tres Ríos?

Uno de los motes más representativos de Pittsburgh es la Ciudad de los Tres Ríos, que surgió gracias a su ubicación geográfica. Los ríos Allegheny y Monongahela se juntan en la ciudad y forman el río Ohio, lo que le da nombre al sobrenombre.

Además, el Acrisure Stadium, actual casa de los Pittsburgh Steelers, se encuentra en la zona norte de la confluencia. Dicho recinto ocupó el lugar del icónico Three Rivers Stadium, que fue la fortaleza de los Acereros y los Piratas de 1970 al 2000.