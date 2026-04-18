Will Anderson Jr. se convierte en el mejor pagado no quarterback de la NFL

El ala defensiva de los Houston Texans, Will Anderson Jr., acordó una extensión de contrato de tres años y 150 millones de dólares, convirtiéndose así en el jugador no mariscal de campo mejor pagado en la historia de la NFL, según informaron a The Associated Press el viernes dos personas con conocimiento del acuerdo.

Will Anderson Jr. durante la temporada 2026 I AP

Las personas que hablaron lo hicieron bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se había anunciado.

La prórroga incluye 134 millones de dólares en dinero garantizad

Los 50 millones de dólares anuales que ganará Anderson superan los 46,5 millones de dólares anuales que recibió el ala defensiva Micah Parsons cuando firmó una extensión de contrato de cuatro años con los Packers tras su traspaso desde Dallas el año pasado.

Will Anderson Jr. en el NFL Draft I AP

Anderson fue titular en todos los partidos de la temporada pasada y acumuló 12 capturas y 20 tacleadas para pérdida de yardas, ambos récords personales, para liderar una defensa de Houston que estuvo entre las mejores de la NFL.

Los Texans seleccionaron a Anderson con la tercera selección en el draft de 2023, haciendo un intercambio para subir posiciones y hacerse con la estrella de Alabama después de haber seleccionado al mariscal de campo CJ Stroud en segundo lugar en ese mismo draft.

Will Anderson Jr. lesionado I AP

En tres temporadas con los Texans, Anderson ha acumulado 30 capturas y 136 tacleadas, incluyendo 46 para pérdida de yardas. También suma 64 golpes al mariscal de campo en su carrera, ha provocado cuatro balones sueltos y ha recuperado tres.

Los Texans ejercieron su opción de jugador para el quinto año a principios de este mes, por lo que este acuerdo lo mantendrá en Houston hasta la temporada 2030.