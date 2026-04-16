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NFL

Rams lanza uniformes para temporada 2026 con un rediseño inédito

Nuevos uniformes de los Rams | X: @RamsNFL
Nuevos uniformes de los Rams | X: @RamsNFL
Esteban Gutiérrez 10:08 - 16 abril 2026
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A punto de celebrar una década de su regreso a California, los Los Angeles Rams han dado un golpe sobre la mesa en cuanto a identidad visual. Este jueves, la franquicia de la NFL reveló una actualización de sus uniformes de cara a la temporada 2026.

La franquicia ha calificado este cambio no como una revolución, sino como una "actualización" estratégica. Tras seis años con el diseño que acompañó la inauguración de su estadio, los Rams han decidido pulir los detalles para ganar en agresividad y limpieza visual.

Nuevos uniformes de los Rams | X: @RamsNFL
Nuevos uniformes de los Rams | X: @RamsNFL

Los cambios clave en el equipamiento

Logotipos: Se presenta un monograma "LA" simplificado y una cabeza de carnero con trazos más audaces.

Adiós al degradado: Se eliminan los degradados en los números y las franjas de los pantalones, buscando un aspecto más sólido y tradicional.

Nuevos pantalones: Se introduce una opción de pantalones blancos que se combinará con la camiseta de visitante.

Eliminación del color "Bone": La opción de color hueso queda fuera del catálogo, dejando al azul (Royal) y al blanco como las equipaciones principales.

Nuevos uniformes de los Rams | X: @RamsNFL
Nuevos uniformes de los Rams | X: @RamsNFL

"Es un refinamiento moderno que eleva nuestra identidad con claridad y propósito, reflejando la dureza y competitividad de nuestro equipo", afirmó Kathryn Kai-ling Frederick, directora de marketing de los Rams.

El equipo mantendrá el diseño negro Midnight Rivalry, introducido la temporada pasada, como su uniforme alternativo principal. Además, las camisetas principales ahora lucirán en las mangas el logotipo del carnero con el cuerno moderno y su rizo completo, un detalle que busca unificar la estética de todas las prendas.

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