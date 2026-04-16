Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres; ¿Cuál fue el motivo?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la renuncia de Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres, decisión que responde a su incorporación a tareas partidistas dentro de Morena de cara a los próximos procesos electorales.

Durante La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la exfuncionaria dejará el cargo para colaborar en la coordinación de alianzas rumbo a 2027, una labor que ya había desempeñado previamente durante el proceso electoral de 2024, por lo que su experiencia será clave en esta nueva etapa dentro del partido.

"Ayer Citlali me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres, dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. Ella entiendo que en el 2024 ayudó a las alianzas a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en ese tema o en el comité en este tema y entonces, creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella realice estas tareas".

La presidenta Claudia Sheinbaum fue quien dio a conocer la salida de Citlalli Hernández como titular de la Secretaría de las Mujeres / Especial

Reconocimiento desde el gobierno

La Jefa del Ejecutivo aprovechó el anuncio para destacar el desempeño de Citlalli Hernández al frente de la dependencia, subrayando su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y su cercanía con colectivos y víctimas, además de su participación en la distribución de cartillas informativas a nivel nacional.

“Es una joven brillante, trabajadora, honesta, con mucha convicción… siempre tiene un espacio en nuestro gobierno”.

Asimismo, la mandataria detalló que la renuncia tendrá efecto inmediato y confirmó que la próxima persona en ocupar la titularidad de la Secretaría de las Mujeres será también una mujer, cuyo nombramiento se dará a conocer en los próximos días tras la revisión de perfiles.

La ahora exsecretaria estará realizando funciones dentro de Morena con cara a las elecciones de 2027 / FB: @CitlaHM

Separación entre gobierno y política

En ese mismo contexto, Sheinbaum reiteró que cualquier funcionario que aspire a participar en procesos electorales deberá separarse de su cargo público, con el objetivo de evitar conflictos entre las funciones de gobierno y las actividades partidistas.

La presidenta pidió no adelantar especulaciones sobre posibles cambios en el gabinete y dejó claro que la salida de Hernández responde específicamente a una “tarea especial” dentro de Morena, enfocada en la organización política rumbo a 2027.

Citalli fue la primera personas en estar al frente de la Secretaría de la Mujeres / FB: @CitlaHM

El mensaje de Citlalli Hernández

Por su parte, Citlalli Hernández explicó que su decisión está basada en su compromiso con el movimiento político al que pertenece, además de expresar su agradecimiento por la oportunidad de encabezar la primera Secretaría de las Mujeres en la historia del país.

"Mi total agradecimiento a la presidenta por el más grande honor que he tenido en mi vida de encabezar la primera Secretaría de las Mujeres en la historia y servir a mi país, sus palabras me honran en el alma; a todas las mujeres con las que hemos trabajado, gracias por su confianza".

La exfuncionaria también envió un mensaje a las mujeres del país, asegurando que el trabajo institucional continuará más allá de su salida.

La mandataria federal reconoció la labor que dejó la funcionaria dentro de su cargo / Redes Sociales

"A todas las mujeres de México les digo: sepan que ninguna está sola y que la Secretaría de las @mujeresgobmx es más que una persona, seguirá haciendo posible el tiempo de mujeres y continuando con lo iniciado. ¡GRACIAS!".