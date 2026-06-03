Actor de "How I Met Your Mother" es condenado a 32 años de prisión por intentar matar a su exnovia
Nick Pasqual, actor que participó en la popular serie How I Met Your Mother, fue sentenciado a 32 años de prisión por intentar asesinar a su exnovia, la maquillista de cine Allie Shehorn, durante un violento ataque ocurrido en 2024 en California.
¿Por qué fue condenado Nick Pasqual?
De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, Pasqual fue hallado culpable de intento de asesinato, violación, allanamiento de morada en primer grado y violencia doméstica, entre otros cargos relacionados con la agresión contra Shehorn.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2024, cuando el actor irrumpió en la vivienda de su entonces expareja en la zona de Sunland, California, y la atacó con un cuchillo. Los fiscales señalaron que la víctima recibió más de 20 puñaladas y sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida.
Tras la agresión, Pasqual abandonó California, pero fue detenido por autoridades estadounidenses en un puesto de control fronterizo en Texas cuando presuntamente intentaba huir a México.
¿Quién es Allie Shehorn?
Allie Shehorn es una maquillista y artista de efectos especiales que ha trabajado en producciones de Hollywood como Rebel Moon, Babylon y Mean Girls. Tras el ataque permaneció hospitalizada en estado crítico y enfrentó un largo proceso de recuperación.
Durante el juicio, Shehorn relató los episodios de violencia que vivió durante su relación con Pasqual y recordó que incluso había solicitado una orden de restricción antes de la agresión. Su testimonio fue considerado clave para la condena del actor.
¿Quién es Nick Pasqual?
El actor, de 36 años, apareció en un episodio de How I Met Your Mother y también tuvo participaciones menores en producciones como Archive 81, Jobs y Rebel Moon.
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