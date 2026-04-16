Matan a cantante de corridos tumbados en Nuevo León

Autoridades de Nuevo León confirmaron la muerte del cantante de corridos tumbados conocido como Juanito García, de 26 años, quien fue asesinado por sicarios mientras era infraccionado por un policía de tránsito en calles de San Pedro Garza García.

El cantante Juanito García fue el hombre ultimado en calles de San Pedro Garza García el pasado 13 de abril/YouTube

Ataque ocurrió durante una infracción

Según los primeros reportes, el delito ocurrió la tarde del pasado 13 de abril, cuando Juan Carlos García —nombre completo del cantante— circulaba sobre la avenida Roble a bordo de una camioneta Jeep color blanco.

En ese momento, un oficial de tránsito le pidió que se orillara por una supuesta infracción.

Mientras el oficial hablaba con él para levantarle la multa, sicarios llegaron y lo atacaron directamente con disparos de arma de fuego, varios de ellos en la cabeza, lo que le costó la vida prácticamente al instante.

Reportes señalan que el asesinato se dio mientras era infraccionado el cantante/Multimedios

Fiscalía investiga el caso

La Fiscalía General de Nuevo León identificó a la víctima gracias a una credencial que portaba y ya inició las investigaciones para dar con los responsables.

Incluso, fue citado a declarar el policía de tránsito que levantó la infracción minutos antes del asesinato, quien además fue el encargado de llamar a una ambulancia y permanecer en el lugar hasta la llegada de los paramédicos, quienes confirmaron la muerte.

Origen y trayectoria de Juanito García

Juanito García era originario de Culiacán, Sinaloa, aunque reportes señalan que emigró a Nuevo León por amenazas de muerte.

Se instaló en Monterrey, donde combinaba su trabajo como chofer particular con su carrera musical, promoviendo corridos tumbados en plataformas como YouTube.

Entre sus canciones más conocidas están: "La plebada del 25", "No hay amigos", "Te metiste" y "Se equivocó el pistolero".

En el lugar se encontró una identificación con el nombre del cantante/X: @SinaSinFiltro

Rumores sobre presunto vínculo con el crimen organizado