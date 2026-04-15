VIDEO: Mariela Gutiérrez admite sacrificio de más de 10 mil perros en Tecámac y desata polémica

El nombre de Mariela Gutiérrez Escalante volvió a colocarse en el ojo público, pero no por su trabajo legislativo. Esta vez, la polémica gira en torno a su paso por la alcaldía de Tecámac, donde ella misma reconoció el sacrificio de miles de animales.

Todo estalló tras la difusión de un video en redes sociales, compartido por la activista Zyanya Polastri, en el que se observa a la hoy senadora discutiendo con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem). En ese intercambio, la entonces alcaldesa admite que durante su administración se practicó la eutanasia en el Centro de Bienestar Animal.

Pero lo que encendió aún más la discusión fue la cifra. Ya en el Senado, Gutiérrez confirmó que durante sus dos periodos —es decir, seis años de gobierno— se sacrificaron 10 mil 962 perros en el municipio.

¿Por qué se sacrificaron más de 10 mil perros en Tecámac?

La legisladora no negó los hechos y, por el contrario, defendió su decisión. Aseguró que se trató de acciones realizadas conforme a la ley y bajo criterios establecidos para animales en situación de calle o que representaban un riesgo.

“Ciertamente hay libros donde se tienen que sacrificar animales, animales de calle, que quede bien claro. Y sí no lo negamos, sí se han tenido que sacrificar animales, pero todo con estricto apego a la norma. Yo nunca les mentí, está en el informe de gobierno, está en cada uno de los informes de gobierno”.

Sin embargo, esa versión no es compartida por todos. Funcionarios de la Propaem que aparecen en el video señalan que las decisiones no habrían seguido los protocolos, pues —según acusan— no existieron diagnósticos previos ni personal capacitado para realizar estos procedimientos.

La senadora defendió que las acciones se realizaron “con estricto apego a la norma”./ Captura de pantalla

Esta miserable mujer que responde al nombre de Mariela Gutiérrez, senadora de morena, ordenó se mate a 10 mil perritos y gatitos de Tecamac, Estado de México, no sin antes amenazar a servidores públicos si éstos difunden información.



Esta tipa fue presidente municipal de… pic.twitter.com/N1Up3xSLqi — Elena Chávez (@luzelenachavez8) April 15, 2026

Señalamientos, dudas y una polémica que crece

El caso no solo ha generado ruido político, también ha encendido a colectivos animalistas. Entre las principales críticas está la posible violación de la NOM-033-SAG/ZOO-2014, que regula la eutanasia y prohíbe el sacrificio de animales sanos por razones como falta de recursos o negligencia.

Por su parte, la activista Zyanya Polastri sostiene que la cifra real podría ser incluso mayor y ha denunciado presuntas irregularidades en la forma en que se llevaron a cabo estas prácticas durante la administración municipal.

El tema ha cobrado aún más fuerza por un contraste que no ha pasado desapercibido: en noviembre de 2024, la propia Gutiérrez participó en el Senado en la discusión de una reforma sobre protección y bienestar animal.