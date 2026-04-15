¡Ni el casco los salva! Semovi revela cifra de motociclistas fallecidos en CDMX en 2025

La Secretaría de Movilidad (Semovi) dio a conocer que durante 2025 murieron 208 motociclistas en hechos de tránsito en la Ciudad de México, una cifra que, aunque representa una ligera disminución respecto a 2024, sigue reflejando la alta vulnerabilidad de este sector en las calles de la capital.

De acuerdo con el Reporte de Hechos de Tránsito correspondiente al cuarto cuatrimestre de 2025, tan solo de octubre a diciembre se registraron 53 muertes de motociclistas, convirtiéndose en el periodo con mayor número de fallecimientos en el año. Con estos datos se completa el balance anual: de enero a marzo murieron 54 bikers; de abril a junio, 51; y de julio a septiembre, 50.

Semovi dio a conocer el Reporte de Hechos de Tránsito correspondiente al cuarto cuatrimestre de 2025 / Redes Sociales

Las cifras de bikers caídos a la baja

Aunque en 2024 se contabilizaron 232 muertes —una cifra mayor a la de 2025—, las autoridades advierten que los accidentes siguen siendo un problema grave en la movilidad de la ciudad. La Semovi detalló que el 41% de los motociclistas fallecieron en incidentes sin la participación de otro vehículo, mientras que en el 21% se involucró un vehículo ligero y en el 13% unidades de carga.

En cuanto a las causas, los datos revelan que de los 208 motociclistas que perdieron la vida, 109 murieron por choque, 95 por derrape y 4 por atropellamiento, lo que evidencia que muchos de estos incidentes están relacionados con la conducción y las condiciones del camino.

En 2024 se contabilizaron 232 muertes, una cifra mayor a la de 2025 / Redes Sociales

Fines de semana y noches, los más peligrosos

El análisis de la Semovi también muestra patrones claros en los accidentes fatales. El 42% de los casos ocurrieron durante fines de semana, es decir, sábados y domingos, mientras que el 63% se registraron en horarios nocturnos, entre las 18:00 y las 05:00 horas, lo que incrementa el riesgo por factores como visibilidad, velocidad y fatiga.

Además, durante el cuarto trimestre de 2025, los motociclistas concentraron el mayor número de muertes, con 53 de las 98 personas fallecidas en ese periodo. En segundo lugar se ubicaron los pasajeros con 17 casos, seguidos de peatones con 16, conductores con 11 y un ciclista.

La mayor parte de los accidentes de los motociclistas son por accidentes que ellos mismos se provocan / FREEPIK

Las vialidades también juegan un papel importante en estos incidentes. La Semovi destacó que las vías de acceso controlado concentraron el 27% de los accidentes mortales entre octubre y diciembre, seguidas por vías secundarias y primarias, con 25% y 23%, respectivamente. En el balance anual, 3 de cada 10 hechos fatales ocurrieron en ejes viales y accesos controlados.

Casos recientes reflejan la gravedad del problema. El 14 de mayo, un motociclista murió en calles del Centro Histórico, mientras que el 23 de julio, en Paseo de la Reforma, otro accidente dejó sin vida a una mujer que viajaba como acompañante tras un choque contra un automóvil.

Estos datos evidencian que, pese a las medidas de seguridad como el uso de casco, los motociclistas siguen siendo uno de los grupos más expuestos en la movilidad urbana, por lo que autoridades y usuarios enfrentan el reto de reducir los riesgos en las calles de la capital.