VIDEO: Motociclista embiste a agente de tránsito y lo derriba para evitar revisión en Puebla

Un agente de tránsito resultó lesionado luego de ser derribado por un motociclista que intentó evadir una revisión en la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Residencial Santa Fe, en Puebla. El incidente, captado en video y difundido en redes sociales, generó indignación por la violencia con la que actuó el conductor.

De acuerdo con las imágenes, el oficial le marcó el alto al motociclista; sin embargo, este reaccionó de forma agresiva y realizó una maniobra intencional para embestirlo. El golpe provocó que el elemento perdiera el equilibrio, cayera al asfalto y rodara sobre la vialidad, quedando tendido mientras el responsable huía del lugar.

El Agentes de Proximidad Vial buscaba detener a un motociclista pero no lo consiguió / Redes Sociales

Así fue el momento del impacto

El video muestra cómo el agente intenta detener la unidad cuando el motociclista acelera directamente contra él. Tras el impacto, se observa la rápida intervención de un compañero, quien acudió a auxiliarlo de inmediato, mientras testigos documentaban la escena.

Algunos de los presentes reaccionaron con nerviosismo ante lo ocurrido, e incluso se escuchan risas en el clip, lo que generó aún más polémica en redes sociales por la gravedad del hecho.

El motociclista logró derrumbar al agente de tránsito y se dio a la fuga / Redes Sociales

Autoridades ya buscan al responsable

Luego del incidente, personal municipal colaboró para resguardar la zona y evitar otro percance, utilizando incluso un camión de basura para abanderar el área. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del agente ni se ha confirmado la detención del agresor.

Las autoridades podrían apoyarse en las grabaciones para identificar al motociclista, quien huyó tras el ataque.

Otros motociclistas trataron de ayudar al agente tras el impacto que tuvo contra el pavimento / Redes Sociales

¿Cuál es la función de los agentes viales?

Cabe recordar que los Agentes de Proximidad Vial tienen como principal objetivo salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas, además de promover una movilidad segura mediante acciones preventivas.