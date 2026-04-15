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Morena impulsa “Ley Anti Sergio Mayer”: ¿de qué trata?

La propuesta surge tras la polémica por la participación de Sergio Mayer en un reality show. / IG: @sergiomayerb
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:58 - 15 abril 2026
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Una iniciativa en la Cámara de Diputados abre el debate sobre los límites entre la política y el espectáculo en México

Diputados de Morena impulsan una iniciativa que ya fue bautizada en redes como “Ley Anti Sergio Mayer”, con la que buscan impedir que legisladores soliciten licencias para participar en actividades de entretenimiento.

Diputados de Morena impulsan una iniciativa que ya fue bautizada en redes como “Ley Anti Sergio Mayer” / X: @SERGIOMAYERB

¿Qué propone la llamada “Ley Anti Sergio Mayer”?

La iniciativa plantea reformar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer con mayor claridad en qué casos un legislador puede separarse temporalmente de su cargo.

Entre las razones que sí se contemplan están enfermedad, asumir otro cargo público, contender en elecciones, enfrentar procesos legales o desempeñar funciones partidistas.

Sin embargo, el punto central de la propuesta es negar las licencias cuando se soliciten para actividades recreativas o de entretenimiento, como programas de televisión o proyectos personales mediáticos.

Sergio Mayer solicitó licencia a su curul para integrarse al reality show./ X

El caso que detonó la iniciativa

La propuesta surge tras la polémica generada por el diputado Sergio Mayer, quien solicitó licencia para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

Su decisión provocó críticas dentro y fuera del ámbito político, al considerar que dejó temporalmente sus funciones legislativas para integrarse a un proyecto televisivo.

Tras su regreso al Congreso, el propio legislador ofreció disculpas públicas: “Ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida”, aunque defendió la legalidad de su participación.

Sergio Mayer ofreció disculpas por dejar su puesto legislativo por entrar al reality show/IG: @sergiomayerb

Diputados defienden la reforma

El diputado suplente Luis Morales Flores respaldó la iniciativa al señalar que busca fortalecer el papel del Congreso.

En su posicionamiento afirmó: “Es una iniciativa necesaria, valiente y correcta que nos pone orden, que dignifica la función pública”.

Además, legisladores promoventes han argumentado que el cargo público debe ejercerse con seriedad, priorizando los intereses de la ciudadanía sobre proyectos personales.

Legisladores proponen modificar el reglamento interno de la Cámara de Diputados. / Especial
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