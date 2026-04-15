Trump publica imagen con Jesús hecha con IA y desata polémica: “a la izquierda radical no le gustará”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras compartir en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece junto a Jesús.

Donald Trump vuelve a causar polémica en redes sociales. /AP

¿Qué muestra la imagen de Trump con Jesús creada con IA?

La imagen fue publicada en su red Truth Social y muestra a Trump siendo abrazado por una figura que representa a Jesucristo, en una escena con tintes simbólicos y religiosos.

Junto a la imagen, el mandatario escribió: “La izquierda radical no va a gustarle esto, pero creo que es bastante bonito”, en referencia a posibles críticas por el contenido.

Donald Trump compartió una imagen generada con IA en la que aparece junto a una figura que representa a Jesús. / RS

El propio Trump ya había generado controversia días antes al compartir otra imagen similar, en la que se representaba como una figura mesiánica, lo que provocó reacciones negativas incluso entre sectores conservadores.

Otra de las imagenes compartidas por Trump. / RS

Reacciones y críticas por el uso de símbolos religiosos

La publicación desató críticas tanto de opositores como de figuras religiosas y políticos, quienes consideraron inapropiado el uso de símbolos cristianos en este contexto.

Incluso dentro de sectores afines al mandatario, algunos calificaron la imagen como ofensiva o blasfema, especialmente por su difusión en fechas cercanas a celebraciones religiosas.

El episodio se suma a una serie de tensiones recientes entre Trump y el papa León XIV, en medio de desacuerdos por temas políticos y conflictos internacionales.