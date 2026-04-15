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Contra

Trump publica imagen con Jesús hecha con IA y desata polémica: “a la izquierda radical no le gustará”

Donald Trump publica fotografía hecha con IA junto a Jesús. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:50 - 15 abril 2026
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El presidente estadounidense vuelve a generar controversia en redes con una publicación que mezcla religión, política e inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras compartir en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece junto a Jesús.

Donald Trump vuelve a causar polémica en redes sociales. /AP

¿Qué muestra la imagen de Trump con Jesús creada con IA?

La imagen fue publicada en su red Truth Social y muestra a Trump siendo abrazado por una figura que representa a Jesucristo, en una escena con tintes simbólicos y religiosos.

Junto a la imagen, el mandatario escribió: “La izquierda radical no va a gustarle esto, pero creo que es bastante bonito”, en referencia a posibles críticas por el contenido.

Donald Trump compartió una imagen generada con IA en la que aparece junto a una figura que representa a Jesús. / RS

El propio Trump ya había generado controversia días antes al compartir otra imagen similar, en la que se representaba como una figura mesiánica, lo que provocó reacciones negativas incluso entre sectores conservadores.

Otra de las imagenes compartidas por Trump. / RS

Reacciones y críticas por el uso de símbolos religiosos

La publicación desató críticas tanto de opositores como de figuras religiosas y políticos, quienes consideraron inapropiado el uso de símbolos cristianos en este contexto.

Incluso dentro de sectores afines al mandatario, algunos calificaron la imagen como ofensiva o blasfema, especialmente por su difusión en fechas cercanas a celebraciones religiosas.

El episodio se suma a una serie de tensiones recientes entre Trump y el papa León XIV, en medio de desacuerdos por temas políticos y conflictos internacionales.

Donald Trump. / AP
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