¿Eres fan de Bad Bunny? CDMX organiza coreografía masiva imperdible

La Ciudad de México se convertirá en una pista gigante de baile con una coreografía masiva inspirada en uno de los éxitos de Bad Bunny, como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Danza.

La coreografía masiva busca reunir a miles de asistentes en una celebración del Día Internacional de la Danza. / AP

¿Cuándo y dónde será la coreografía masiva de Bad Bunny en CDMX?

El evento se llevará a cabo el domingo 19 de abril de 2026 a las 15:00 horas en la plancha del Zócalo capitalino, con acceso completamente gratuito para el público.

Esta actividad forma parte del programa cultural “La Rutina del Pueblo”, impulsado por autoridades de la ciudad para fomentar la participación colectiva a través del arte y la danza.

El Zócalo capitalino será el escenario de un baile colectivo abierto a todo público. / iStock

Un baile colectivo al ritmo de “Baile Inolvidable”

El momento central será una coreografía masiva con la canción “BAILE INoLVIDABLE”, uno de los temas más recientes del artista puertorriqueño.

La rutina será ejecutada por clubes de baile de programas comunitarios como PILARES y Utopías, quienes han diseñado los pasos para que cualquier persona pueda integrarse, sin importar su nivel de experiencia.

Además, antes de la coreografía se realizará un baile sonidero con géneros como salsa, cumbia y rumba, lo que ampliará la experiencia para los asistentes.

El momento central será una coreografía masiva con la canción “BAILE INoLVIDABLE”. / Bad Bunny

¿Cómo participar en “La Rutina del Pueblo”?

Quienes deseen formar parte activa del baile deberán aprender la coreografía previamente. Para ello, se han organizado ensayos gratuitos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo centros PILARES.

También existe la opción de practicar desde casa, ya que la rutina ha sido difundida por la Secretaría de Cultura de la CDMX, con el objetivo de que más personas puedan sumarse.

Una celebración que busca apropiarse del espacio público

De acuerdo con autoridades culturales, esta iniciativa busca promover la activación física, la convivencia y el uso del espacio público mediante expresiones artísticas accesibles.

Se espera la participación de miles de personas en el Zócalo, consolidando uno de los eventos masivos más llamativos en torno a la danza en la capital.