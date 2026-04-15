Retraso en concierto de Soda Stereo desata rechiflas del público en CDMX

El esperado show de Soda Stereo en la Ciudad de México comenzó con tensión luego de un retraso que generó molestia entre los asistentes, quienes expresaron su inconformidad con rechiflas y gritos desde sus lugares.

Los shows programados para el 14, 15 y 16 de abril en el Palacio de los Deportes / FB: @sodastereo

¿Por qué se retrasó el show de Soda Stereo en CDMX?

De acuerdo con lo ocurrido durante el evento, el espectáculo no inició a la hora programada (8:00 pm), lo que provocó que el público comenzara a manifestar su inconformidad mientras aumentaba el tiempo de espera hasta dos horas.

El retraso se dio en el contexto de la gira “Soda Stereo Ecos”, una serie de conciertos que recorre distintas ciudades y que incorpora tecnología para recrear la presencia de Gustavo Cerati en el escenario.

Soda Stereo regresa con “Ecos” / Instagram: @sodastereo

Reacciones del público: rechiflas y gritos

Conforme pasaban los minutos, la paciencia de los asistentes comenzó a agotarse. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el ambiente cambió rápidamente, pasando de la expectativa a la frustración.

Las rechiflas y reclamos se hicieron presentes dentro del recinto, reflejando el descontento del público ante la falta de información clara sobre el inicio del show.

Un espectáculo con alta expectativa

El concierto formaba parte de una de las giras más esperadas por los fans de la banda argentina, considerada una de las más influyentes del rock en español.

La propuesta busca rendir homenaje a su legado musical, combinando presentaciones en vivo con elementos visuales y tecnológicos que evocan la figura de su histórico vocalista.

Durante el espectáculo, se utilizará tecnología digital para recrear la presencia de Gustavo Cerati. / RS