"Lady Pitbull" en CDMX: ¿quién es y que hizo?

Una pelea entre vecinas en la Ciudad de México se volvió tendencia en redes sociales luego de que un video exhibiera agresiones físicas y verbales, incluyendo expresiones consideradas discriminatorias. El caso, bautizado por usuarios como “Lady Pitbull”, ha generado indignación y debate sobre la convivencia y el uso de lenguaje ofensivo.

La discusión entre vecinas en CDMX escaló a agresiones físicas y verbales, quedando registrada en video. / RS

¿Qué pasó en el caso de “Lady Pitbull” en CDMX?

De acuerdo con el material difundido en redes sociales, el conflicto ocurrió en un conjunto habitacional donde una mujer comenzó a grabar con su celular en un área común, mientras un perro de raza pitbull se encontraba en el lugar.

En el video se observa cómo otra mujer sale de su domicilio visiblemente molesta y se dirige hacia quien graba, lo que desata una confrontación que rápidamente escala a empujones y forcejeos.

La presencia de un perro pitbull detonó la discusión entre las vecinas en el conjunto habitacional. / RS

Durante la discusión, la mujer lanza la frase: “No me toques, negra”, comentario que provocó una ola de reacciones en redes sociales por su carácter discriminatorio.

La situación continuó con insultos relacionados con aspectos personales y económicos, mientras la persona que grababa advertía que todo estaba siendo documentado.

El momento en que la pelea se sale de control

El video también muestra que, pese a la intervención de un hombre —al parecer la pareja de la persona que sale del domicilio—, la tensión no disminuyó. La mujer incluso golpeó el celular con el que era grabada, tirándolo al suelo.

Antes de retirarse, ambas continuaron intercambiando insultos, lo que intensificó aún más la polémica en plataformas digitales, donde el clip acumula miles de reproducciones.

El caso fue bautizado en redes como “Lady Pitbull” y generó indignación por el lenguaje utilizado. / RS

Reacciones en redes y debate por discriminación

El caso rápidamente se viralizó bajo el apodo de “Lady Pitbull”, generando críticas hacia la actitud de la mujer y cuestionamientos sobre el uso de expresiones racistas en conflictos cotidianos.

Usuarios también debatieron sobre la convivencia entre vecinos y el manejo de mascotas en espacios compartidos, temas que detonaron la discusión original. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles denuncias o acciones legales derivadas del incidente.

Hasta ahora no se han reportado denuncias oficiales tras la pelea viral en CDMX. / RS