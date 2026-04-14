Mundial 2026 en CDMX: Lista de exposiciones y actividades culturales

La Ciudad de México no solo será sede del Mundial 2026, también se convertirá en un enorme escenario cultural. Con exposiciones, desfiles y experiencias inmersivas, la capital busca ofrecer algo más que futbol: una experiencia urbana que conecte el deporte con el arte, la historia y la identidad mexicana.

Museos de la capital albergarán exposiciones sobre futbol, arte e identidad durante el Mundial 2026. / iStock

¿Qué actividades habrá en CDMX por el Mundial 2026?

La agenda cultural contempla la participación de 17 museos con al menos 19 exposiciones dedicadas al futbol y su impacto social, artístico y cultural.

Entre las propuestas más destacadas está la exposición “Futbol: diseñando una pasión” en el Museo Franz Mayer, así como muestras en recintos como el Museo Jumex, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) y el Museo Yancuic.

También habrá experiencias inmersivas, como “El Laberinto de Leonora Carrington” en el Centro de las Artes Inmersivas, que abrirá al público este 15 de abril.

Además, el Museo Nacional de Antropología albergará una exposición de la fotógrafa Annie Leibovitz vinculada al futbol, ampliando la visión del deporte más allá de la cancha.

Más de 17 museos participarán con exposiciones que exploran el impacto cultural del futbol. / iStock

Museos, arte y futbol: así se vivirá el Mundial fuera de los estadios

La propuesta cultural busca integrar distintas disciplinas para mostrar cómo el futbol forma parte de la vida social.

Exposiciones en espacios como el Papalote Museo del Niño, Universum o el Museo Memoria y Tolerancia abordarán temas como ciencia, identidad, inclusión y cultura popular.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el objetivo es convertir a la ciudad en “un gran escenario artístico y cultural”, donde el futbol dialogue con la historia y el arte.

Incluso se instalarán figuras monumentales de futbolistas en Paseo de la Reforma, convirtiendo la ciudad en un recorrido visual para locales y turistas.

La agenda cultural del Mundial 2026 apuesta por conectar deporte, arte e historia en la capital. / iStock

Desfile mundialista y actividades masivas en CDMX

Uno de los eventos más esperados será el desfile mundialista sobre Paseo de la Reforma, programado para junio de 2026.

Este evento busca mostrar la diversidad cultural del país, con participación de distintas regiones y expresiones tradicionales. Además, formará parte de una serie de actividades masivas pensadas para que la población viva el Mundial sin necesidad de asistir a los partidos.

A esto se suman iniciativas como intentos de récords, intervenciones urbanas y eventos culturales en distintos puntos de la ciudad.