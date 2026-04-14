Metro CDMX no se irá a paro: Anuncian acuerdo con trabajadores del Sindicato

Luego de varios días con retrasos en el servicio debido a un paro escalonado de los trabajadores sindicalizados, autoridades del Metro de la Ciudad de México anunciaron que desde hoy martes 14 de abril las corridas de trenes se normalizan.

El objetivo es evitar más retrasos en los viajes de los usuarios.

Acuerdo entre autoridades y sindicato

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó mediante sus redes sociales la noche del lunes que se alcanzó un acuerdo con los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro.

Esto permitirá restablecer el servicio en las 12 Líneas que conforman este medio de transporte, el más utilizado en la CDMX.

Después de varias horas de diálogo con el Sindicato Nacional del STC Metro y por instrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM alcanzamos acuerdos relevantes. Estos se centran en fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores”, publicó en X Rubalcava.

Después de varias horas de diálogo con el Sindicato Nacional del STC Metro y por instrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM alcanzamos acuerdos relevantes.



Estos se centran en fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar… pic.twitter.com/pKnin2Pek5 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 14, 2026

Gobierno CDMX confirma recuperación total del servicio

Posteriormente, el Gobierno de la Ciudad de México también informó mediante un comunicado el acuerdo alcanzado con los trabajadores sindicalizados, asegurando que trabajarán en equipo para lograr el mantenimiento y las mejoras solicitadas.

Se lograron los acuerdos necesarios para recuperar la operación total de los trenes en las 12 Líneas de la Red. La Dirección General y la representación sindical coincidieron en la importancia de trabajar en equipo a favor del mantenimiento de instalaciones fijas y material rodante, así como en las solicitudes de la base trabajadora”, informó el gobierno de la CDMX.

En los últimos días usuarios del Metro reportaron retrasos y alta afluencia/Pixabay

Se evitó un paro total del Metro

Si bien no hay detalles específicos del acuerdo, se prevé que se cumplan varias de las exigencias del sindicato.

La advertencia era clara: si no había diálogo y una promesa de solución, este miércoles 15 de abril habría un paro total en todas las Líneas, lo que habría afectado a 4.5 millones de usuarios diarios.

De no haber acuerdo, la amenaza era un paro del Metro este miércoles 15 de abril/Pixabay

¿Qué exigían los trabajadores del Metro?