Metro CDMX podría irse a paro el 15 de abril: alertan fallas graves y falta de mantenimiento

El Sistema de Transporte Colectivo Metro enfrenta una nueva tensión laboral luego de que el sindicato de trabajadores advirtiera sobre un posible paro el próximo 15 de abril, si el Gobierno de la Ciudad de México no responde a sus demandas relacionadas con mantenimiento, presupuesto y condiciones de operación.

El dirigente sindical, Fernando Espino, explicó que la primera medida sería suspender las horas extra y aplicar acciones de “brazos caídos” en áreas técnicas, lo que podría afectar la operación del servicio. Estas acciones, dijo, podrían extenderse hasta el viernes o mantenerse hasta que exista una respuesta por parte de las autoridades.

De acuerdo con el líder sindical, estas exigencias no son recientes. Señaló que desde hace cinco meses han presentado al Gobierno capitalino y a la Secretaría de Finanzas reportes sobre diversas problemáticas del sistema, sin que hasta ahora haya soluciones concretas.

Trabajadores del Metro CDMX advierten paro el 15 de abril ante falta de respuesta a sus demandas./ Georgina Sánchez

“El Metro está prácticamente colapsado. El presupuesto está secuestrado y no se ha comprado absolutamente nada”, afirmó Espino, al describir la situación actual del transporte.

¿Qué problemas denuncia el sindicato del Metro?

Entre las principales preocupaciones, el sindicato advirtió sobre condiciones que, aseguran, representan riesgos para la operación. Uno de los casos más señalados es el de la Línea 1, donde, según el gremio, existen más de 7 mil durmientes fracturados, lo que podría comprometer la circulación de los trenes.

Asimismo, el sindicato indicó que el 70 por ciento de los trenes no ha recibido mantenimiento mayor y que varias unidades han superado los 2 millones de kilómetros recorridos. El resto, añadió, solo cuenta con mantenimiento parcial.

“El Metro prácticamente está colapsado, estamos en riesgo permanente de un descarrilamiento. Hoy tenemos programado no trabajar tiempo extraordinario, lo que implica unas 800 vueltas menos”, aseguró #PorLaMañana Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional del Metro. pic.twitter.com/3ZaMzxtp4P — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 13, 2026

También señalaron que 84 trenes permanecen fuera de servicio por falta de refacciones, mientras que apenas 68 unidades operan en condiciones adecuadas, principalmente en las líneas 1 y 12.

¿Qué impacto tendría el paro en los usuarios?

Las afectaciones ya comenzaron a reflejarse en el servicio. En días recientes se registraron paros escalonados, lo que derivó en la pérdida de aproximadamente 800 vueltas de trenes durante la jornada, según estimaciones del sindicato.

El sindicato denuncia fallas en mantenimiento y falta de presupuesto en el sistema./ Georgina Sánchez

Esto habría impactado a cerca de 2 millones de usuarios, quienes enfrentaron retrasos, saturación en andenes y tiempos de espera más largos en distintas líneas del sistema.

Entre las más afectadas se encuentran la Línea 1, Línea 3, Línea 7, Línea 9 y Línea A, donde se reportó alta afluencia desde primeras horas del día.

Además, los trabajadores denunciaron la falta de insumos básicos para realizar labores de mantenimiento, lo que, aseguran, ha provocado incidentes como “flamazos” en distintas líneas. Incluso señalaron que carecen de materiales esenciales para sus tareas diarias.