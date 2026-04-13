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Colombia aplicará eutanasia a hipopótamos de Pablo Escobar por sobrepoblación

Estos animales habitan principalmente en el río Magdalena, donde han afectado el ecosistema./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:46 - 13 abril 2026
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El gobierno busca controlar una población que ya alcanza casi 200 ejemplares y podría llegar a 1,000 en 2035, afectando ecosistemas y comunidades

El gobierno de Colombia tomó una decisión inédita para enfrentar un problema ambiental que lleva décadas creciendo: aplicar eutanasia a parte de los hipopótamos descendientes de los animales que introdujo Pablo Escobar en los años 80.

Actualmente, se estima que hay entre 160 y 200 ejemplares en el país, pero las proyecciones oficiales advierten que, de no intervenir, la cifra podría alcanzar hasta 500 para 2030 e incluso cerca de 1,000 en 2035, lo que ha encendido las alertas de las autoridades ambientales.

Los hipopótamos introducidos por Pablo Escobar ya suman cerca de 200 ejemplares en Colombia./ Pixabay

El origen de esta situación se remonta a 1981, cuando el narcotraficante trasladó ilegalmente cuatro hipopótamos desde África a la Hacienda Nápoles, ubicada a unos 150 kilómetros de Medellín. Tras su muerte, los animales quedaron libres y comenzaron a reproducirse sin control, al no tener depredadores naturales.

Con el paso del tiempo, la población creció de forma acelerada y se expandió por distintas zonas, especialmente en el río Magdalena, el más importante del país, donde hoy es común verlos e incluso registrar encuentros con habitantes.

¿Por qué Colombia decidió aplicar eutanasia?

La ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, explicó que la medida responde a que se trata de una especie invasora que está provocando daños significativos al ecosistema. Entre los principales problemas se encuentran la alteración de ríos, afectaciones a especies nativas como tortugas y manatíes, así como contaminación del agua por sus desechos.

Además del impacto ambiental, los hipopótamos también representan un riesgo para la población. En diversas regiones se han reportado encuentros con campesinos, así como incidentes en carreteras e incluso ataques, lo que ha incrementado la preocupación.

Las autoridades evaluaron distintas alternativas antes de tomar la decisión. Sin embargo, concluyeron que la eutanasia y el traslado son las únicas opciones viables para contener el crecimiento de la especie.

¿Qué pasará con los hipopótamos y cuántos serán sacrificados?

El plan contempla aplicar eutanasia a aproximadamente 80 ejemplares en una primera fase, mediante procedimientos principalmente químicos y bajo protocolos de bienestar animal. Este proceso comenzaría durante el segundo semestre del año.

Otras estrategias, como la esterilización, han sido consideradas, pero resultan complejas y costosas debido al tamaño de los animales y la logística que implica intervenirlos.

También se exploró la posibilidad de trasladarlos a otros países, aunque los intentos no prosperaron por temas sanitarios, costos y condiciones de manejo. No obstante, desde México surgió una propuesta encabezada por Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios, quien aseguró contar con permisos de SENASICA para recibir al menos 10 ejemplares.

El gobierno colombiano aplicará eutanasia a 80 hipopótamos para frenar su crecimiento descontrolado./ Pixabay

El problema, coinciden expertos, es el resultado de años sin control sobre una población que creció de manera acelerada. Hoy, los hipopótamos no solo forman parte del paisaje en algunas regiones de Colombia, sino que también se han convertido en un desafío ambiental y de seguridad.

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