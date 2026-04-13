Metro CDMX hoy 13 de abril: Otra vez caos, retrasos de hasta 20 minutos y paro de trabajadores

Hoy lunes 13 de abril, el Metro de la Ciudad de México sigue siendo un caos, pues los trabajadores sindicalizados continúan con su paro escalonado al no recibir respuesta de las autoridades para mejorar el servicio.

Esto ha afectado a los usuarios, quienes deben esperar más tiempo para subir a un tren, además de enfrentar alta afluencia y viajes más prolongados de lo normal.

Los usuarios del Metro reportan retrasos en prácticamente todas las Líneas/X: @Cachoperiodista

Regreso a clases agrava la situación

Sin importar que este lunes 13 de abril fue el regreso a clases tras las vacaciones de Semana Santa —lo que implica mayor demanda de transporte público—, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro continúa con su plan de manifestarse contra el Gobierno de la CDMX.

Esto se traduce en una operación limitada del servicio, provocando alta saturación en estaciones y andenes, lo que afecta los traslados diarios de millones de usuarios.

Las Líneas 3, 7, 9 y 12 continúan presentando alta afluencia. Se envían trenes vacíos hacia estaciones con mayor demanda para agilizar la operación. Personal del Sistema brinda apoyo en andenes para mejorar el flujo de personas usuarias”, informó el Metro CDMX a través de su cuenta de X.

Los trabajadores hacen un paro escalonado desde el pasado viernes para manifestarse contra el gobierno CDMX/X: @AmaneciendoMx

Usuarios reportan retrasos de hasta 20 minutos

En respuesta, varios usuarios se quejaron de los retrasos, los cuales llegan a ser de hasta 20 minutos o más entre el paso de cada tren.

A esto le llaman ‘moderado’ en la Línea A. ¡Abran las puertas! Llevamos 20 minutos así”, escribió un usuario para acompañar un video en donde se ve a decenas de personas esperando poder ingresar a la estación La Paz.

“Como siempre reportando puras mentiras, la afluencia en la Línea B exactamente es moderada, pero por qué no mencionan que circulan a vuelta de rueda”, escribió otro usuario.



Mientras que una pasajera agregó: “Ya llevamos 15 minutos queriendo abordar un tren en L7 dirección El Rosario y los que mandan están llenos y hacen su base por estación por 5 minutos. Somos muchos queriendo abordar, ¡HAGAN ALGO YA!”.

¿Por qué hay paro en el Metro CDMX?

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro denunció el deterioro del servicio en la CDMX debido a la falta de mantenimiento, inversión y planeación por parte de las autoridades.

Esto ha generado fallas constantes, retrasos y riesgos para usuarios.

Señalaron que el 70% de los trenes no ha recibido mantenimiento adecuado, hay unidades fuera de servicio por falta de refacciones y las instalaciones —muchas con más de 50 años— presentan condiciones obsoletas.

Los retrasos, alta afluencia y viajes largos se espera que continúen varios días más/X: @JaimeRzGme2

Operación limitada y largos tiempos de espera

Ante este escenario, se prevé una operación limitada del Metro, con aproximadamente 10 trenes en líneas principales (1, 2, 3, 7, 8, 9, B y 12) y 6 trenes en líneas como 4, 5, 6 y A.

Esto provocará intervalos de hasta 20 minutos entre trenes.

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