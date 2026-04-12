El Metro CDMX seguirá siendo un caos: esto es lo que viene para los usuarios

El Metro de la Ciudad de México continuará registrando retrasos, saturación y fallas en los próximos días, advirtió el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, en medio del paro escalonado que ha afectado a millones de usuarios en la capital.

Usuarios enfrentan retrasos y saturación en el Metro CDMX tras el paro escalonado. / iStock

Paro escalonado desata caos en el Metro CDMX

El posicionamiento del sindicato ocurre tras varios días de afectaciones en el servicio, derivadas de un paro escalonado en el que trabajadores dejaron de realizar horas extra, reduciendo la operación del sistema.

Esta medida provocó retrasos de hasta una hora, saturación en andenes y trenes llenos en diversas líneas, afectando principalmente a usuarios de las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B.

Reportes señalan que hasta el 30% de los trenes dejaron de circular durante las protestas, intensificando el caos en horas pico.

El servicio del Metro presenta demoras constantes que afectan a millones de pasajeros. / Laura Medrano

Sindicato denuncia falta de mantenimiento y abandono institucional

A través de un comunicado difundido el 11 de abril de 2026, el sindicato aseguró que continuará su protesta hasta que el sistema cumpla con estándares de seguridad y calidad.

Entre los principales problemas detectados, destacan: El 70% de los trenes no ha recibido mantenimiento general adecuado

El 30% opera con mantenimiento parcial

Al menos 84 trenes están fuera de servicio por falta de refacciones

Solo 68 trenes están en buenas condiciones

Instalaciones con más de 50 años presentan obsolescencia

Las vías operan en condiciones deficientes El gremio señaló que esta situación refleja la falta de inversión, planeación y atención por parte de las autoridades.

Exigencias al Gobierno de la CDMX

El sindicato pidió al Gobierno de la Ciudad de México atender de manera urgente una serie de demandas para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores: Mantenimiento integral a trenes, vías e instalaciones Atención inmediata a fallas estructurales Uso adecuado de los recursos destinados al Metro Cancelación de obras que no atienden necesidades operativas Revisión de proyectos que podrían afectar la infraestructura del sistema También criticaron intervenciones urbanas como la reducción de carriles en Calzada de Tlalpan y la construcción de obras paralelas a la Línea 2.

Trabajadores advierten que las fallas y retrasos continuarán en los próximos días. / X: @MetroCDMX

Contexto: crisis operativa y mesas de negociación

El paro escalonado surgió como medida de presión ante la falta de acuerdos entre trabajadores y el Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque autoridades han señalado que existen mesas de negociación, el proceso avanza lentamente, mientras los usuarios continúan enfrentando retrasos, saturación y fallas constantes en el servicio.

El Metro de la CDMX transporta diariamente a millones de personas, por lo que cualquier reducción en su operación tiene impacto inmediato en la movilidad de la capital.

El Metro de la CDMX transporta diariamente a millones de personas. / iStock

Un problema que va más allá del servicio

El sindicato advirtió que el deterioro del Metro ya no solo representa una crisis operativa, sino un riesgo directo para la seguridad de los usuarios.

Mientras no haya soluciones concretas, el conflicto podría escalar y seguir afectando a una de las redes de transporte más importantes del país.

¿Por qué hay retrasos en el Metro CDMX hoy?

El paro escalonado, iniciado por trabajadores del Metro, consiste en la negativa a realizar horas extra, lo que ha reducido la disponibilidad de trenes en circulación y generado saturación en estaciones.

De acuerdo con los reportes, esta situación ha provocado tiempos de espera prolongados y aglomeraciones en líneas como la 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B, afectando a miles de usuarios en la capital.

Además, se estima que decenas de trenes han dejado de operar, lo que impacta directamente en la frecuencia del servicio y en la movilidad diaria de millones de personas.

Trabajadores advierten que el servicio seguirá deteriorándose

A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro señaló que los problemas actuales no son recientes, sino resultado de años de falta de inversión, mantenimiento y planeación.

En el documento, los trabajadores alertan que: Una gran parte de los trenes no ha recibido mantenimiento adecuado

Existen unidades fuera de servicio por falta de refacciones

Las instalaciones tienen más de 50 años de operación

Las vías presentan condiciones deficientes Según el sindicato, estas fallas no solo provocan retrasos, sino que también representan riesgos para la seguridad de usuarios y personal.

Sin solución inmediata: usuarios seguirán enfrentando caos

Los trabajadores advirtieron que mantendrán su postura hasta que se atiendan sus demandas, lo que implica que los retrasos y la saturación podrían continuar en los próximos días.