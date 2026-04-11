¿Cómo funcionará el Centrobús en CDMX? Rutas y horario del nuevo transporte

La Ciudad de México se prepara para transformar la movilidad en el corazón de la capital con la llegada del Centrobús, un nuevo sistema de transporte público que recorrerá el Centro Histórico y que comenzará operaciones el próximo 8 de mayo, como parte de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Este proyecto no solo busca facilitar el traslado de miles de personas, sino también convertirse en una opción permanente para quienes trabajan, viven o visitan una de las zonas más transitadas de la ciudad y es de cara al Mundial 2026.

El servicio estará a cargo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y contará con una propuesta innovadora, ya que será operado exclusivamente por mujeres, bajo el concepto de “Ruta de las Mujeres Indígenas”, además de integrar unidades modernas, eléctricas y totalmente incluyentes que buscan mejorar la experiencia de movilidad en la capital.

Las unidades están llegando para su próximo inicio de operaciones el próximo 8 de mayo / Redes Sociales

Dos rutas para recorrer el corazón de la CDMX

El Centrobús funcionará mediante dos circuitos principales que conectarán los puntos más emblemáticos del Centro Histórico, como el Zócalo, Bellas Artes, la Alameda Central, Garibaldi y diversas zonas culturales y comerciales, facilitando el traslado sin necesidad de utilizar automóvil.

Las rutas están diseñadas de la siguiente manera: Ruta Exterior (6.2 km): República de El Salvador, Circunvalación, República de Venezuela y Eje Central.

Ruta Interior (5.8 km): Donceles, República de Uruguay, Circunvalación y Eje Central.

En total, el sistema contará con más de 30 paradas estratégicas que permitirán conectar con otros medios de transporte como el Metro y Metrobús, mejorando la movilidad en la zona.

El servicio estará a cargo de la Red de Transporte de Pasajeros / Redes Sociales

Horario, frecuencia y tiempo de recorrido

El nuevo transporte tendrá un horario amplio para atender la alta demanda del Centro Histórico, operando todos los días de 5:00 a 23:00 horas, con una frecuencia aproximada de 15 minutos entre cada unidad, lo que permitirá un flujo constante de usuarios.

Cada circuito tendrá un tiempo estimado de recorrido de alrededor de 40 minutos, lo que facilitará traslados rápidos dentro de una zona donde normalmente el tráfico y la saturación complican la movilidad diaria.

Funcionará mediante dos circuitos principales que conectarán los puntos más emblemáticos del Centro Histórico / Redes Sociales

Transporte eléctrico, incluyente y moderno

El Centrobús estará conformado por 12 unidades 100% eléctricas, diseñadas especialmente para circular en calles estrechas del Centro Histórico, con tecnología de videovigilancia, accesibilidad universal, asientos preferentes y sistema de arrodillamiento para facilitar el acceso a personas con discapacidad.

Además, el servicio se podrá pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, lo que permitirá integrarlo fácilmente al sistema de transporte público de la ciudad, mientras que el costo del pasaje se estima entre los 7 y 10 pesos, aunque aún no se ha confirmado oficialmente.