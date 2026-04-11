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¿Por qué hay retrasos en el Metro CDMX hoy? Trabajadores inician paro escalonado

El caos en el Metro fue a causa de un paro escalonado de trabajadores/X: @@MetroCDMX
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 19:21 - 10 abril 2026
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A lo largo del día los usuarios han reportado un caos en todas las Líneas, con retrasos de varios minutos

Si eres de los que se han visto afectados por el servicio del Metro de la Ciudad de México este viernes 10 de abril, la razón en esta ocasión no son fallas mecánicas, lluvias ni problemas técnicos, sino un paro escalonado de trabajadores del sindicato del Metro.

Paro de trabajadores provoca caos en el Metro CDMX

Desde muy temprana hora, usuarios —así como el propio Metro de la CDMX— reportaron alta afluencia en casi todas las líneas, además de retrasos considerables en los trayectos.


En varios casos, los trenes permanecieron detenidos durante 20 minutos o más, afectando miles de traslados.

Los usuarios debían esperar muchos minutos para poder subirse a uno de los trenes/X: @EnFocoNoticias1

Usuarios reportan viajes de hasta dos horas

Incluso, hay testimonios de personas que tardaron hasta dos horas en recorrer el trayecto de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, casi el doble del tiempo habitual para cruzar la ciudad de norte a sur en este sistema de transporte.

¿Por qué hay retrasos en el Metro hoy?

La causa principal de este caos es un paro escalonado del Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX, lo que ha provocado:

  • Menor circulación de trenes

  • Reducción en las corridas en las 12 líneas

  • Suspensión de tiempos extraordinarios

  • Afectaciones en áreas técnicas y operativas

Durante todo el día el caos llegó como pasajero a la Línea 3 del Metro CDMX/X: @MetroCDMX

Autoridades piden paciencia a usuarios

Ante esta situación, Adrián Rubalcava, director del Metro, pidió comprensión a los usuarios mientras continúan las negociaciones con el sindicato.

Entendemos la afectación que se está generando en estos momentos a los usuarios y les pedimos un poquito de paciencia. Esta negociación, luego de carácter sindical, pues lleva un poquito de tiempo y entiendo que pudieran generarles algunas molestias en estos días, pero estoy convencido de que con la propuesta que ya se puso en la mesa entre las partes vamos a poder transitar de manera correcta”, comentó.
Usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX enfrentaron retrasos de hasta 30 minutos la mañana de este martes. / Laura Medrano

Lluvias agravan la situación

A este escenario se sumaron intensas lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de México, lo que también afectó el servicio en algunas líneas.


Esto provocó que los trenes avanzaran más lento de lo habitual y permanecieran más tiempo detenidos en cada estación.

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