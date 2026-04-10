Caos en Línea 3 del Metro CDMX: usuarios reportan trayectos de hasta 2 horas
El Metro de la CDMX es el transporte público más utilizado en la capital, con una afluencia de más de 100 millones de pasajeros al mes.
Cuenta con 195 estaciones distribuidas en 12 líneas, conectando gran parte de la ciudad por una tarifa de 5 pesos.
Sin embargo, durante los últimos días —y particularmente esta semana—, el servicio de la Línea 3, una de las más utilizadas por sus 21 estaciones, ha presentado severas fallas.
Usuarios reportan traslados de hasta dos horas, casi el doble del tiempo habitual entre terminales.
Trenes detenidos y usuarios varados
De acuerdo con testimonios en redes sociales, los trenes permanecen detenidos durante varios minutos, afectando tanto a quienes ya están a bordo como a quienes esperan en andenes.
Ya van 4 trenes a Universidad y este que va para Indios nomás no avanza, ya fueron 20 minutos parados en Zapata y ya vamos para 10 de aquí en Hospital”, escribió un usuario en una publicación del Metro.
Otros comentarios reflejan el hartazgo de los usuarios:
“Estación a reventar y pasan los trenes llenos”
“Queremos servicio eficiente, sino que sea gratuito”
“Los policías no dicen nada en la entrada de qué no hay servicio o qué ya lleva más de 20 minutos parado el tren y esto nos genera un gasto extra a mucha gente”
“Todos los días es lo mismo. Altas afluencias, gente aplastada hasta el desmayo y esperas por estación de más de 10 minutos, estamos hartos”
Línea 3 del Metro será remodelada
La remodelación integral de la Línea 3 (Indios Verdes - Universidad) comenzó formalmente en 2026.
El Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, anunció que el proyecto busca una transformación total para convertirla en una línea con nueva tecnología.
Los trabajos iniciaron en enero de 2026, y en abril arrancó la primera etapa, con intervenciones en la estación Universidad.
Se estima que la renovación completa concluya hasta finales de 2028.
Así se encuentra la saturación en la línea 3 del @MetroCDMX. Siguen las complicaciones para entrar en un vagón. El problema se presenta en ambas direcciones de acuerdo con los usuarios.#Metro #Cdmx pic.twitter.com/a9VgMtolKW— Jesús Anaya (@JesusAnayaMx) April 10, 2026
Obras sin cierres totales
A diferencia de lo ocurrido con la Línea 1, el plan contempla realizar las obras sin cierres totales, trabajando por tramos y, preferentemente, en horarios nocturnos.
El objetivo es mantener la operación del servicio mientras se realizan las mejoras.