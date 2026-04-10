Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Caos en Línea 3 del Metro CDMX: usuarios reportan trayectos de hasta 2 horas

Esta mañana el caos llegó como pasajero a la Línea 3 del Metro CDMX/X: @MetroCDMX
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:11 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Usuarios comienzan a sufrir las consecuencias de las remodelaciones que ya están en marcha

El Metro de la CDMX es el transporte público más utilizado en la capital, con una afluencia de más de 100 millones de pasajeros al mes.


Cuenta con 195 estaciones distribuidas en 12 líneas, conectando gran parte de la ciudad por una tarifa de 5 pesos.


Sin embargo, durante los últimos días —y particularmente esta semana—, el servicio de la Línea 3, una de las más utilizadas por sus 21 estaciones, ha presentado severas fallas.


Usuarios reportan traslados de hasta dos horas, casi el doble del tiempo habitual entre terminales.

En la estación Ciudad Universitaria ya comenzaron las obras de remodelación/X: @javinnz1

Trenes detenidos y usuarios varados

De acuerdo con testimonios en redes sociales, los trenes permanecen detenidos durante varios minutos, afectando tanto a quienes ya están a bordo como a quienes esperan en andenes.

Ya van 4 trenes a Universidad y este que va para Indios nomás no avanza, ya fueron 20 minutos parados en Zapata y ya vamos para 10 de aquí en Hospital”, escribió un usuario en una publicación del Metro.

Otros comentarios reflejan el hartazgo de los usuarios:

  • “Estación a reventar y pasan los trenes llenos”

  • “Queremos servicio eficiente, sino que sea gratuito”

  • “Los policías no dicen nada en la entrada de qué no hay servicio o qué ya lleva más de 20 minutos parado el tren y esto nos genera un gasto extra a mucha gente”

  • “Todos los días es lo mismo. Altas afluencias, gente aplastada hasta el desmayo y esperas por estación de más de 10 minutos, estamos hartos”

Los usuarios reportaron hasta 20 minutos con los trenes detenidos/X: @MetroCDMX

Línea 3 del Metro será remodelada

La remodelación integral de la Línea 3 (Indios Verdes - Universidad) comenzó formalmente en 2026.


El Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, anunció que el proyecto busca una transformación total para convertirla en una línea con nueva tecnología.


Los trabajos iniciaron en enero de 2026, y en abril arrancó la primera etapa, con intervenciones en la estación Universidad.


Se estima que la renovación completa concluya hasta finales de 2028.

Obras sin cierres totales

A diferencia de lo ocurrido con la Línea 1, el plan contempla realizar las obras sin cierres totales, trabajando por tramos y, preferentemente, en horarios nocturnos.


El objetivo es mantener la operación del servicio mientras se realizan las mejoras.

Lo Último
11:29 Trabaja en el Mundial 2026: Pagan 9,500 pesos y dan seguro social
11:20 VIDEO: Marichelo, entre lágrimas, habla de la supuesta infidelidad de su esposo Jorge D’Alessio
11:03 Liga MX regresa al videojuego FC en 2027
10:28 ¡Adiós Mundial! Julián Araujo recayó en su lesión y se pierde la Copa del Mundo 2026
10:27 Más polémica sobre boletos del Mundial: FIFA creó nueva categoría en primera fila a precios aún más elevados
10:21 Mundial 2026: Fan Fest del Zócalo SÍ venderá CERVEZA... ¡pero hay una condición!
10:11 Caos en Línea 3 del Metro CDMX: usuarios reportan trayectos de hasta 2 horas
10:00 ¿Cómo fue la última vez que el América perdió sus tres Clásicos?
09:47 Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Querétaro vs Necaxa?
09:38 Melania Trump se deslinda de Epstein: “No soy su víctima”, declara desde la Casa Blanca