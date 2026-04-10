Caos en Línea 3 del Metro CDMX: usuarios reportan trayectos de hasta 2 horas

El Metro de la CDMX es el transporte público más utilizado en la capital, con una afluencia de más de 100 millones de pasajeros al mes.



Cuenta con 195 estaciones distribuidas en 12 líneas, conectando gran parte de la ciudad por una tarifa de 5 pesos.



Sin embargo, durante los últimos días —y particularmente esta semana—, el servicio de la Línea 3, una de las más utilizadas por sus 21 estaciones, ha presentado severas fallas.



Usuarios reportan traslados de hasta dos horas, casi el doble del tiempo habitual entre terminales.