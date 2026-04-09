Los objetos más extraños que los usuarios han olvidado en el Metro

El Metro de la Ciudad de México ha registrado cerca de medio millar de objetos perdidos durante 2026, una cifra que refleja la intensa actividad diaria del sistema de transporte más utilizado del país.

Entre los artículos extraviados no solo se encuentran pertenencias comunes como mochilas o celulares, sino también objetos poco habituales que han llamado la atención, como sillas de ruedas y urnas funerarias.

De acuerdo con información oficial, estos objetos han sido resguardados por el área de objetos extraviados, donde los usuarios pueden acudir para intentar recuperarlos, siempre y cuando acrediten la propiedad.

Entre los artículos extraviados hay desde mochilas hasta sillas de ruedas./ Metro CDMX

¿Qué objetos se pierden con más frecuencia en el Metro CDMX?

La mayoría de los artículos olvidados corresponden a objetos personales de uso cotidiano, como bolsas, documentos, teléfonos móviles y prendas de vestir, los cuales suelen extraviarse debido a la alta afluencia de pasajeros.

Sin embargo, también se han reportado casos poco comunes que han generado sorpresa, como equipo médico, herramientas e incluso artículos de carácter personal o sentimental.

La gran cantidad de usuarios que diariamente utilizan el Metro, sumado al ritmo acelerado de la ciudad, contribuye a que este tipo de situaciones ocurra con frecuencia.

Las urnas funerarias figuran entre los objetos más inusuales olvidados en el Metro./ Metro CDMX

¿Qué hacer si pierdes algo en el Metro CDMX?

Las autoridades recomiendan a los usuarios acudir lo antes posible a las oficinas de objetos extraviados o comunicarse con el sistema para verificar si el artículo fue recuperado.

Para reclamar un objeto, es necesario proporcionar detalles que permitan comprobar la propiedad, como características específicas o contenido del artículo.

El Metro también mantiene registros de los objetos encontrados, lo que facilita su localización en caso de que hayan sido entregados por personal o usuarios.

En algunos casos, si los artículos no son reclamados en un determinado tiempo, pueden ser enviados a resguardo institucional o seguir otros procesos administrativos.

El reporte de casi 500 objetos perdidos en lo que va del año pone en evidencia tanto la magnitud del sistema como la necesidad de que los usuarios extremen precauciones con sus pertenencias.