Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Los objetos más extraños que los usuarios han olvidado en el Metro

La alta afluencia de pasajeros aumenta la cantidad de objetos olvidados diariamente./ Metro CDMX
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:45 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Sistema de Transporte Colectivo reveló que en lo que va del año se han extraviado cientos de artículos, incluyendo objetos inusuales que han sorprendido a usuarios

El Metro de la Ciudad de México ha registrado cerca de medio millar de objetos perdidos durante 2026, una cifra que refleja la intensa actividad diaria del sistema de transporte más utilizado del país.

Entre los artículos extraviados no solo se encuentran pertenencias comunes como mochilas o celulares, sino también objetos poco habituales que han llamado la atención, como sillas de ruedas y urnas funerarias.

De acuerdo con información oficial, estos objetos han sido resguardados por el área de objetos extraviados, donde los usuarios pueden acudir para intentar recuperarlos, siempre y cuando acrediten la propiedad.

Entre los artículos extraviados hay desde mochilas hasta sillas de ruedas./ Metro CDMX

¿Qué objetos se pierden con más frecuencia en el Metro CDMX?

La mayoría de los artículos olvidados corresponden a objetos personales de uso cotidiano, como bolsas, documentos, teléfonos móviles y prendas de vestir, los cuales suelen extraviarse debido a la alta afluencia de pasajeros.

Sin embargo, también se han reportado casos poco comunes que han generado sorpresa, como equipo médico, herramientas e incluso artículos de carácter personal o sentimental.

La gran cantidad de usuarios que diariamente utilizan el Metro, sumado al ritmo acelerado de la ciudad, contribuye a que este tipo de situaciones ocurra con frecuencia.

Las urnas funerarias figuran entre los objetos más inusuales olvidados en el Metro./ Metro CDMX

¿Qué hacer si pierdes algo en el Metro CDMX?

Las autoridades recomiendan a los usuarios acudir lo antes posible a las oficinas de objetos extraviados o comunicarse con el sistema para verificar si el artículo fue recuperado.

Para reclamar un objeto, es necesario proporcionar detalles que permitan comprobar la propiedad, como características específicas o contenido del artículo.

El Metro también mantiene registros de los objetos encontrados, lo que facilita su localización en caso de que hayan sido entregados por personal o usuarios.

En algunos casos, si los artículos no son reclamados en un determinado tiempo, pueden ser enviados a resguardo institucional o seguir otros procesos administrativos.

El reporte de casi 500 objetos perdidos en lo que va del año pone en evidencia tanto la magnitud del sistema como la necesidad de que los usuarios extremen precauciones con sus pertenencias.

Las urnas funerarias figuran entre los objetos más inusuales olvidados en el Metro./ Metro CDMX
Últimos videos
Lo Último
18:53 Aaron Paul, actor de Breaking Bad, en CDMX: fechas, boletos y cuánto costará verlo
18:52 Hoy No Circula jueves 9 de abril en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:45 Los objetos más extraños que los usuarios han olvidado en el Metro
18:44 ¡Victoria histórica! Por primera vez en toda su carrera Cholo Simeone ganó en el Camp Nou
18:38 Rodrigo Muniz se rinde en elogios para Raúl Jiménez: ‘Es como mi hermano’
18:27 VIDEO: Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido
18:23 Artistas quedan blindados de la Inteligencia Artificial: esta ley los protege
18:11 Mundial 2026: CDMX destina 5 mil mdp para transformar transporte y movilidad
17:55 ¡De México hasta Europa! Chivas será transmitido por el Chiringuito
17:23 Efraín Juárez y su decálogo en Pumas: la metodología que cambió al equipo
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC
3
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
4
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Aaron Paul, actor de Breaking Bad, en CDMX: fechas, boletos y cuánto costará verlo
Contra
08/04/2026
Aaron Paul, actor de Breaking Bad, en CDMX: fechas, boletos y cuánto costará verlo
Hoy No Circula jueves 9 de abril en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Contra
08/04/2026
Hoy No Circula jueves 9 de abril en CDMX y Edomex: estos autos descansan
Los objetos más extraños que los usuarios han olvidado en el Metro
Contra
08/04/2026
Los objetos más extraños que los usuarios han olvidado en el Metro
Diego Simeone ganó su primer partido en el Camp Nou | AP
Futbol
08/04/2026
¡Victoria histórica! Por primera vez en toda su carrera Cholo Simeone ganó en el Camp Nou
Rodrigo Muniz se rinde en elogios para Raúl Jiménez: ‘Es como mi hermano’
Futbol
08/04/2026
Rodrigo Muniz se rinde en elogios para Raúl Jiménez: ‘Es como mi hermano’
VIDEO: Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido
Contra
08/04/2026
VIDEO: Empleado incendia almacén en California tras quejarse de bajos salarios y es detenido