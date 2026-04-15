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Hoy No Circula miércoles 15 de abril 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex

Conoce que autos descansan este miércoles. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:30 - 14 abril 2026
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Estos automóviles no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas

Si vas a salir este miércoles 15 de abril de 2026, toma en cuenta las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, para evitar multas.

De acuerdo con la normativa ambiental vigente, este día no podrán circular los vehículos que cumplan con ciertas características específicas.

Vehículos con holograma 1 y 2 deberán suspender circulación este miércoles./ Pixabay

¿Qué autos no circulan el miércoles 15 de abril?

Para este miércoles, las restricciones aplican a:

  • Vehículos con engomado rojo

  • Terminación de placa 3 y 4

  • Holograma 1 y 2

Estos automóviles no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

Autos con holograma 0 y 00 están exentos de la restricción./ X

¿Qué autos sí pueden circular sin restricciones?

Quedan exentos del programa:

  • Vehículos con holograma 0 y 00

  • Autos eléctricos e híbridos

  • Motocicletas

  • Transporte público

  • Vehículos de emergencia

El programa Hoy No Circula se llevará a cabo de manera normal e día miércoles. /iStock

El programa Hoy No Circula tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que es importante respetar las restricciones para evitar sanciones.

Recuerda que no cumplir con esta medida puede derivar en multas económicas y la posible remisión del vehículo al corralón.

El programa busca reducir los niveles de contaminación en el Valle de México./ Pixabay
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