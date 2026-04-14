Nueva ruta 119A de RTP en CDMX inicia prueba piloto; recorrido, horario y costo

La Ciudad de México suma una nueva opción de transporte con la puesta en marcha de la ruta 119A de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), la cual ya inició su fase de prueba piloto en la zona sur de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), este nuevo servicio conecta Popular Santa Teresa con Metro Universidad, cubriendo un trayecto de 9.97 kilómetros, con el objetivo de mejorar la movilidad en la alcaldía Tlalpan.

La nueva ruta busca atender a más de 33 mil 300 personas al mes, principalmente de colonias que enfrentan limitaciones en el acceso al transporte público, ampliando así las alternativas en una de las zonas con mayor demanda.

Más de 33 mil habitantes de Tlalpan serán beneficiados con esta nueva opción de transporte./ Semovi

¿Cómo funcionará la nueva ruta 119A de RTP?

El servicio operará inicialmente bajo un esquema de prueba de 60 días hábiles, periodo en el que las autoridades evaluarán su desempeño con base en la experiencia de los usuarios.

Durante esta fase, se analizarán aspectos como tiempos de traslado, demanda y cobertura, con la intención de ajustar el servicio y hacerlo más eficiente.

La ruta contará con modalidad exprés, lo que permitirá reducir tiempos de recorrido, además de ofrecer un costo accesible de 4 pesos por viaje, el cual se pagará mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

Además, se mantendrá la gratuidad para personas con discapacidad y adultos mayores, como parte de la política de inclusión en el transporte público de la capital.

La tarifa del servicio es de 4 pesos y se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada./ Semovi

Recorrido, horarios y zonas beneficiadas

El trayecto inicia en Popular Santa Teresa y avanza por vialidades como Avenida México, Anillo Periférico, San Jerónimo, Avenida Río Magdalena y Copilco, hasta llegar a Metro Universidad, donde conecta con la Línea 3 del Metro.

También se integra con otros sistemas de transporte en el CETRAM, incluyendo rutas de RTP y trolebuses, lo que facilita la movilidad hacia distintos puntos de la ciudad.

Entre las colonias que se verán beneficiadas se encuentran Unidad Independencia, San Ramón, Aculco, La Conchita, San Nicolás, San Jerónimo y Jardines del Pedregal, zonas donde el acceso al transporte suele ser limitado.

En cuanto a horarios, la operación será de lunes a viernes de 05:00 a 23:00 horas, sábados de 06:00 a 22:00 horas y domingos y días festivos de 07:00 a 21:30 horas.

Las unidades estarán equipadas con cámaras de seguridad y validadores electrónicos, lo que permitirá un servicio más seguro y ordenado para los usuarios.