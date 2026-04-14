Cuéntamelo ya! cumple 10 años al aire y reafirma su lugar en la TV mexicana

Diez años al aire no son cosa menor en la televisión abierta, y “Cuéntamelo ya!” lo celebra en este 2026 como uno de los programas más estables dentro del entretenimiento en México. Desde su estreno en 2016, la emisión encontró una forma de conectar con la audiencia que le ha permitido mantenerse vigente.

Parte de su éxito radica en su estilo ligero y accesible. A diferencia de otros formatos, el programa apostó por una mezcla de espectáculos, entrevistas y temas cotidianos que acompañan al espectador en su día a día, sin necesidad de grandes producciones o cambios drásticos.

Con el paso del tiempo, ese formato se volvió su identidad. La cercanía con el público y el tono relajado han sido elementos clave para que la emisión se mantenga en la preferencia de distintas generaciones.

La emisión se ha mantenido vigente gracias a su formato cercano y dinámico./ Georgina Sánchez

La fórmula que ha sostenido a Cuéntamelo ya! durante una década

Uno de los pilares del programa ha sido su equipo de conductoras, encabezado desde el inicio por Cynthia Urías, quien ha formado parte del proyecto desde su lanzamiento. Su permanencia refleja la estabilidad que ha logrado construir la producción con el paso de los años.

Además, el programa ha sabido posicionarse como un espacio de acompañamiento, más que de consumo inmediato. Es ese tipo de contenido que se vuelve parte de la rutina diaria, algo que pocas producciones logran sostener a largo plazo.

El programa ha tenido cambios constantes en su elenco a lo largo de la década./ Georgina Sánchez

Cambios, evolución y nuevos rostros

A lo largo de estos 10 años, “Cuéntamelo ya!” ha pasado por distintas etapas. La rotación de conductoras ha sido constante, con momentos en los que el elenco llegó a ser numeroso, para después ajustarse y encontrar nuevas dinámicas.

Actualmente, el programa vive una etapa distinta con un equipo más definido y la incorporación de Carlos, quien representa una novedad al integrarse como el primer conductor hombre en este formato.

El crecimiento del proyecto también se refleja en su expansión con “Cuéntamelo ya!… al fin”, que ha permitido ampliar su presencia más allá de la emisión original y reforzar su alcance los fines de semana.

En paralelo, la producción ha tenido que adaptarse a nuevas formas de consumo, integrando contenido digital y redes sociales para no perder relevancia frente a las plataformas actuales.