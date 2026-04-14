El Bogueto irá a la Cámara de Diputados: esto hará el cantante urbano

El cantante urbano Armando Toledo Rosas, mejor conocido como ‘El Bogueto’, estará presente este miércoles 15 de abril de 2026 en la Cámara de Diputados, en un evento que ha llamado la atención por reunir a figuras del entretenimiento con el ámbito legislativo. Su participación se dará en el foro "La Importancia de los Centros de Internamiento contra las adicciones en México”, el cual se realizará en el recinto de San Lázaro.

La invitación al artista se debe a su cercanía con el público joven, ya que su música ha logrado conectar con nuevas generaciones, lo que lo convierte en una figura influyente dentro de este sector. Durante el encuentro también se reconocerá a distintas personalidades del ámbito artístico, social y empresarial que han contribuido en el apoyo a jóvenes con problemas de adicciones en México.

El reguetonero estará el miércoles a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados / Redes Sociales

¿Quiénes participarán en el foro?

Entre los participantes destacan Armando Toledo Rosas, ‘El Bogueto’, el creador de contenido Giovanni Madrigal, conocido como ‘El Huevo’, así como Alejandro G. Buenrostro León, artista y fundador del Centro de Rehabilitación Amor al Adicto Difícil y Reincidente en Mazatlán, Sinaloa. El evento se llevará a cabo a las 11:30 horas en el Auditorio Aurora Jiménez, ubicado en el edificio E, planta baja de la Cámara de Diputados.

Por su parte, la Organización de Centros de Tratamiento y Prevención de adicciones (OCETPA) destacó la relevancia de contar con figuras públicas en este tipo de iniciativas, al señalar que el talento también puede convertirse en una herramienta de cambio social.

Por su influencia, participará en el foro "La Importancia de los Centros de Internamiento contra las adicciones en México”, IG: @elbogueto

“En el marco del foro ‘La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México’, nos honra contar con la participación de El Bogueto, quien se ha convertido en un aliado fundamental en la lucha por construir un mejor futuro para la juventud”, expuso la OCETPA.

“A través de su música y cercanía, inspira a miles de jóvenes a creer en sus sueños, trabajar por sus metas y decirle NO a las adicciones. Su voz no solo suena en los escenarios, también resuena en la conciencia de una generación que busca salir adelante”, remataron.

Esperan que El Bogueto lance un mensaje a los jóvenes para que se alejen de las adicciones / IG: @elbogueto

¿Quién es El Bogueto?

Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto, es un cantante y compositor mexicano originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del reggaetón mexa y la escena urbana actual, destacando por su estilo con letras explícitas y ritmos que han ganado popularidad en plataformas como TikTok.

Recientemente lanzó su álbum "Eso Sí Es De Gangster", en el que incluye temas como "Eternal Love" y "SHUT UP AND KISS ME", además de contar con éxitos virales como "Piripituchy" y "G Low Kitty", así como colaboraciones con artistas como El Malilla. En el plano personal, en febrero de 2026 anunció junto a su pareja, Ximena Flores, que esperan a su primer hijo.

Antes de dedicarse por completo a la música, el artista consideró estudiar derecho y administración de empresas, aunque finalmente decidió enfocarse en su carrera dentro del género urbano, donde hoy es una de las voces más influyentes entre los jóvenes.