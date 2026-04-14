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¿Subirá el precio de la tortilla en México? Esto se sabe del aumento de hasta 4 pesos

El sector señala que el aumento responde a un rezago acumulado de hasta 16% en los últimos años./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:11 - 14 abril 2026
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En la Ciudad de México, el kilo se mantiene en promedio en 22 pesos

El precio de la tortilla volverá a ajustarse en México. A partir del miércoles 15 de abril, el kilo registrará un incremento que podría ir de 2 a 4 pesos, según informó este martes 14 de abril el Consejo Nacional de la Tortilla.

La actualización fue confirmada por su presidente, Homero López, quien detalló que este movimiento responde a una corrección necesaria en el mercado, más que a un aumento inmediato en los insumos.

Durante los últimos tres años, explicó, el precio de la tortilla no había tenido ajustes importantes, lo que generó un rezago aproximado del 16 por ciento que ahora comienza a reflejarse en el costo final.

Factores como transporte, logística e inseguridad influyen en el costo final del producto./ Pixabay

¿Por qué subirá el precio de la tortilla en México?

Aunque uno de los factores que suele señalarse es la harina de maíz, el representante del sector aclaró que su impacto es mínimo dentro del precio total.

“Representa menos de 50 centavos, aproximadamente 25 centavos para ser exactos, el incremento en el precio de la harina. Por eso decir que sube por la harina no es cierto”, señaló.

De acuerdo con el sector, el aumento responde más a la necesidad de equilibrar los costos acumulados que no se habían trasladado al consumidor en años recientes, lo que terminó afectando a los productores.

En estados como Sonora y zonas turísticas, el precio ya alcanza hasta 32 pesos por kilo./ Pixabay

Así varía el precio de la tortilla en el país

El ajuste no será uniforme. Cada establecimiento fijará sus precios dependiendo de sus condiciones de operación, lo que mantiene diferencias importantes entre regiones.

En la Ciudad de México, el promedio actual ronda los 22 pesos por kilo, posicionándose entre los más bajos del país. En contraste, en estados del norte como Sonora, especialmente en zonas fronterizas, los precios son más elevados.

Lo mismo ocurre en destinos turísticos como Los Cabos y Cancún, donde el kilo ya alcanza hasta los 32 pesos, reflejando costos más altos en operación y logística.

Factores como la inseguridad también influyen en estas variaciones, al encarecer el transporte y la distribución del producto.

La tortilla sigue siendo uno de los alimentos básicos más importantes en México./ Pixabay
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