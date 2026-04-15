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Adria Arjona se suma a “Superman 2”: este será su papel en la nueva película de DC

Adria Arjona ha sido confirmada como parte del elenco de la nueva película de Superman. / IG @adriaarjona
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:12 - 14 abril 2026
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La actriz se integrará al nuevo proyecto de DC Studios

La actriz Adria Arjona ha sido confirmada como parte del elenco de la nueva película de Superman dentro del renovado universo de DC.

Adria Arjona se suma a “Superman 2”. / IG @adriaarjona

¿Qué se sabe sobre su papel en “Superman 2”?

Arjona se integrará a la secuela titulada Man of Tomorrow, dirigida por James Gunn.

De acuerdo con Variety, Arjona dará vida a Máxima, una reina guerrera alienígena del planeta Almerac.

En los cómics, este personaje se caracteriza por su fuerza, liderazgo y por considerar a Superman como su pareja ideal, lo que la ha colocado tanto como aliada como antagonista en distintas historias.

Arjona se integrará a la secuela titulada Man of Tomorrow, dirigida por James Gunn. / IG @jamesgunn

Un nuevo rostro en el universo de DC

La llegada de Arjona ocurre en un momento clave para DC Studios, que busca consolidar una nueva etapa bajo la dirección creativa de James Gunn.

La actriz, hija del cantante Ricardo Arjona y con trayectoria en cine y series internacionales, se ha posicionado como una de las figuras latinas con mayor proyección en Hollywood.

La actriz se suma a uno de los proyectos más importantes de DC Studios en su nueva etapa cinematográfica. / IG @adriaarjona

Su incorporación refuerza un elenco que incluye a David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor.

¿Cuándo se estrena Superman 2?

La película forma parte del nuevo universo cinematográfico de DC y tiene previsto su estreno el 9 de julio de 2027, con una historia que enfrentará a Superman a una amenaza mayor, lo que incluso podría obligarlo a colaborar con sus enemigos.

Adria Arjona continúa consolidando su carrera en Hollywood con su llegada a la franquicia de Superman. / IG @adriaarjona
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