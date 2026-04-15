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¿Habrá apagón de CFE hoy en alcaldías de CDMX? Esto se sabe

Muchos tienen duda acerca de si hoy habrá apagón de luz en CDMX/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:31 - 15 abril 2026
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La presidenta de México Claudia Sheinbaum fue cuestionada ante la información que circula en redes sociales

Desde hace unos días ha circulado información en redes sociales en la que se asegura que hoy miércoles 15 de abril habrá un apagón de hasta cinco horas en diferentes estados del país, incluida la Ciudad de México.


Esto, supuestamente, se debería a trabajos de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, muchos se han preguntado si esto es real o se trata de una fake news.

Según información que circula en redes, hoy habría un apagón de luz en diferentes partes del país/Pixabay

Publicaciones virales generan confusión

Mediante diferentes publicaciones que se han hecho virales, se afirma que la CFE tiene apagones programados para este día debido a “mantenimiento y modernización de la red eléctrica en el país”.


Según esta información, los cortes durarían hasta cinco horas en algunos casos.

Estados y zonas supuestamente afectadas

Entre las zonas que se mencionan en estas publicaciones están:

  • Mazatlán, Sinaloa

  • Coatzacoalcos, Veracruz

  • Fresnillo, Río Grande, Guadalupe y Víctor Rosales, en Zacatecas


También se aseguraba que los apagones afectarían a la Ciudad de México, específicamente en colonias de las alcaldías:

  • Gustavo A. Madero

  • Iztapalapa

  • Coyoacán

  • Benito Juárez

Los cortes tendrán una duración aproximada de cinco horas y se recomienda a los usuarios cargar dispositivos electrónicos, desconectar aparatos sensibles y evitar el uso de elevadores durante el apagón”, agrega la información difundida en redes sociales.
La falta de energía eléctrica obedecería a trabajos de mantenimiento/Pixabay

Sheinbaum desmiente apagones de la CFE

Ante la viralidad del tema, durante la conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la veracidad de estos supuestos apagones.


La mandataria respondió de forma contundente: “No es cierto, fake news”.

Infodemia también desmiente la información

Esto fue retomado y confirmado por las cuentas oficiales de Infodemia MX, organismo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano encargado de verificar información que circula en redes sociales.

Falso que la CFE confirmó apagones programados en distintos estados del país para el 15 de abril. En la Mañanera del Pueblo del 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que la Comisión Federal de Electricidad (@CFEmx) haya programado apagones para el 15 de abril en la Ciudad de México y los estados de Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Además, la CFE no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto”, se lee en la publicación de la cuenta de @infodemiaMex.
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