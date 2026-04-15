¿Nodal fue infiel? Aseguran relación con mujer dominicana y cláusula millonaria

En medio de planes que ya estaban prácticamente definidos, Christian Nodal decidió poner freno a uno de los momentos más esperados en su vida personal: su boda religiosa con Ángela Aguilar. La razón, según explicó, tiene que ver con la inseguridad en Zacatecas, lugar donde ambos deseaban celebrar la ceremonia.

Aunque el enlace estaba contemplado para mayo de 2026, el cantante dejó claro que hoy no existen condiciones para llevarlo a cabo. La prioridad, dijo, es evitar cualquier riesgo para los invitados, por lo que optaron por aplazar la fecha sin un nuevo calendario definido.

El contexto en la entidad ha sido complicado en los últimos meses. En febrero de 2026, un tiroteo cerca del rancho de Pepe Aguilar, en Villanueva, Zacatecas, encendió las alarmas. El operativo involucró a fuerzas federales y derivó en la detención de Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”.

Fue en ese marco que Nodal compartió una experiencia que refleja la tensión en la zona: “Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el carro. Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos”.

Versiones sin confirmar apuntan a motivos personales detrás de la decisión./ IG

¿Qué pasó con la boda de Nodal y Ángela Aguilar?

De acuerdo con lo que han expresado, la boda no está cancelada. Se trata únicamente de una pausa hasta que la situación en el país, particularmente en Zacatecas, mejore.

“No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, comentaron, reafirmando su intención de casarse en ese mismo estado.

Javier Ceriani habló de una presunta relación de Nodal con una mujer dominicana en Miami./ IG

¿Nodal habría engañado a Ángela Aguilar?

Mientras la versión oficial apunta a la violencia, en redes y plataformas digitales comenzaron a circular otras hipótesis. El periodista Javier Ceriani aseguró que la decisión también podría estar relacionada con una presunta relación del cantante con una mujer dominicana residente en Miami.

Según su versión, los encuentros entre ambos serían constantes y formarían parte de un vínculo de tiempo atrás. “Muchos tienen amantes eternas, cambian de novia o de esposa, pero siempre hay una a donde vuelven”, declaró.

Además, añadió: “Este hombre narciso, mujeriego, enamoradísimo, vicioso, exitoso no se acuesta con cualquiera, hay una elegida desde hace mucho tiempo. Es dominicana. Se ven poco tiempo, rapidín, porque para un hombre como él es difícil escaparse”.