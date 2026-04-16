Fernando Mendoza, el gran prospecto del Draft 2026, construye a su quarterback perfecto

La "Fernandomanía" ya es una realidad en Estados Unidos. A menos de dos semanas para el inicio del Draft 2026 de la NFL, Fernando Mendoza comenzó a acaparar las primeras planas de cualquier diario o medio de la Unión Americana, algo que es normal para el actual Trofeo Heisman y Campeón Colegial.

Ahora, en una entrevista para Sports Illustrated, el ex de los Indiana Hoosiers construyó a su mariscal de campo idóneo. Mendoza mencionó a varias leyendas, como el caso de Payton Manning o Tom Brady; aunque también agregó a jugadores modernos.

Fernando Mendoza | AP

¿Qué jugadores mencionó Fernando Mendoza?

En la inteligencia en la posición, Fernando Mendoza escogió al ex de los Denver Broncos y los Indianapolis Colts. Para el hombre que busca regresar la latinidad a la NFL, Payton Manning ha sido el mariscal de campo con mayor IQ.

En el ámbito de las leyendas, Fernando Mendoza siguió en su misma tónica y comentó a otro miembro del Salón de la Fama. El mayor prospecto de su generación dijo que le gustaría tener la visión de campo de Tom Brady. Además, 'HeisMendoza' agregó que otro de los puntos fuertes del ex de New England y Tampa Bay es su liderazgo.

Tom Brady, exjugador de NFL | AP

En jugadores modernos, Fernando Mendoza agregó a Patrick Mahomes, Josh Allen y Lamar Jackson. Sin embargo, también mencionó a un veterano, que cada vez está más cerca del Salón de la Fama.

Fernando Mendoza sentenció su intervención mencionando a Aaron Rodgers. El gran prospecto del colegial comentó que el cuatro veces MVP de la NFL tiene un talento en el brazo fuera de este mundo.